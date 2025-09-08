Segmento gera cerca de 2 milhões de empregos no País

O gerente de relações institucionais da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Marcelo Araujo Matias Pimentel, assinala que o setor químico representa para o País em torno de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. "Mas, esse setor vive um momento dramático", diz Pimentel.

Ele aponta que a ociosidade das plantas que operam no segmento tem registrado um recorde histórico, alcançando ultimamente um patamar de 36% a 40%. Pimentel acrescenta que os insumos químicos importados, que nos anos 2000 correspondiam a uma fatia de 23% do mercado, hoje equivalem a 49%.

O prefeito de Guaíba e presidente do Consórcio da Granpal, Marcelo Maranata, complementa que a indústria química nacional e gaúcha é competitiva, porém, hoje esse setor está ameaçado. "O que a gente pede é uma condição de igualdade", defende Maranata.

Por sua vez, o prefeito de Triunfo, Marcelo Essvein, reforça que o município sendo sede do Polo Petroquímico gaúcho não poderia ficar de fora da mobilização em favor da indústria química nacional. "Cerca de 90% do orçamento de Triunfo vem do Polo Petroquímico", frisa Essvein. Ele recorda que o complexo emprega diretamente em torno de 7 mil pessoas.

"A gente não está querendo beneficiar 'A' ou 'B', mas simplesmente trabalhar dentro da legislação brasileira para que as empresas locais tenham competitividade em iguais condições que as companhias estrangeiras", relata o presidente do Sindicato das Indústrias Químicas do Rio Grande do Sul (Sindiquim-RS), Mauricio Ecker Fontana.

Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, o governo gaúcho está acompanhando e apoiando a reivindicação das companhias químicas.