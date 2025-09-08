Flowork ocupará torre corporativa em complexo na Cidade Baixa

O complexo que está sendo construído onde foi a concessionária Panambra, próximo ao Centro Histórico de Porto Alegre, já tem um dos ocupantes definido. A torre corporativa que fica de frente para a avenida João Pessoa terá uma operação empresarial única. A coluna já tinha noticiado que os empreendedores, o trio Maiojama, Plaenge (Vanguard) e Phorbis, estavam negociando o contrato. O acerto foi com a Flowork, no Trend Downtown. A empresa gaúcha vai fazer a gestão dos escritórios do complexo. A previsão é de operação no segundo semestre de 2026. A Flowork é especializada em escritórios plug & play, com espaços personalizáveis prontos para uso e que dispensa investimentos adicionais em ativos e mobiliário, e fará a gestão dos espaços. "O anúncio da operação reflete a convergência entre inovação e flexibilidade, oferecendo ao mercado corporativo espaços modernos e adaptáveis em uma região que até então não contava com esse tipo de oferta", opina, em nota, o diretor do Maiojama, Rodrigo Salomão. Já o diretor regional da Plaenge e Vanguard, Rodrigo Martins, destacou que a Flowork vai "agregar valor ao complexo", com entrega após a conclusão da construção. "Oferece soluções que acompanham as transformações do ambiente de negócios e ampliam o valor para nossos clientes e investidores", cita Martins. A Flowork atua desde 2017, com estreia no segmento em Porto Alegre. A empresa tem outras duas operações na Capital, duas em Curitiba e uma em Florianópolis.