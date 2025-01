Complexo com mall e torre na antiga Panambra estreia em 2026

A construção acelerada na última grande área disponível para empreendimentos no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, desperta a atenção de quem passa pela avenida Azenha, paralela à avenida João Pessoa, próximo ao Parque Farroupilha (Redenção). No mega terreno que abrigou a concessionária Panambra até meados dos anos de 2010, o futuro complexo com residencial e comercial terá primeira fase concluída em outubro de 2026.

LEIA MAIS: Novos projetos preveem mall na antiga área da Panambra

O Trend Downtown, referência ao bairro e proximidade com o Centro, terá um mall (estrutura comercial aberta) com foco em gastronomia e serviços, e uma torre corporativa, com ocupante quase definido. O complexo completo é previsto em duas fases, a segunda voltada à rua Lima e Silva, a ser lançada este ano. O valor geral de vendas (VGV) é estimado em R$ 330 milhões.

Dois detalhes também marcam a implantação. Vizinho do Shopping João Pessoa, considerado o mais antigo centro comercial do Estado, o Trend Downtown não deve concorrer no mix, com lojas e outros atrativos. A fase um terá 15 espaços comerciais e, na segunda, mais sete, completando os 22 previstas. A torre corporativa também avança na ocupação.

Rodrigo Salomão, Co-CEO da Maiojama Empreendimentos, uma das sócias no projeto, que tem ainda Vanguard e Fundo Phorbis, adianta para a coluna:

“Estamos finalizando a negociação com a operação única, que vai ser muito bacana. A empresa vai ocupar tudo e vai trazer diferencial ao complexo. São seis andares e área construída de 5 mil metros quadrados”.

Salomão diz que mais de 95% dos espaços comerciais já foram vendidos. “O perfil dos compradores é de investidores que vão locar as salas. Alimentação de conveniência e serviços devem dominar a área comercial”, descreve.

O terreno tem 12 mil metros quadrados de área, e o complexo mais de 30 mil metros quadrados quando estiver pronto, com quase 500 apartamentos, além do mall e da torre.

O novo Trend é uma sequência de outros três com mesmo conceito em Porto Alegre. Antes vieram o Trend Borges, ao lado do fórum e em frente ao Praia de Belas Shopping, o Trend Nova Carlos Gomes e o Trend 24, onde fica o complexo do Pátio 24, no bairro Auxiliadora e que gerou nova centralidade comercial e de serviços na região de renda média à alta da Capital. Os Trend combinam residencial e comercial.

O Downtown ia ser lançado em 2020, mas teve pequeno adiamento devido à pandemia de Covid-19. O foco é inserir novas aplicações no contexto das regiões.

“Apostamos no poder de transformação do complexo para o entorno que é bem residencial, para gerar valor aos ocupantes e da vizinhança. As lojas serão voltadas para a rua, como fachada viva”, acrescenta o executivo. Quando as duas fases estiverem concluídas, será possível transitar da avenida até a Lima e Silva pela ligação das operações.