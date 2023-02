Porto Alegre terá novos empreendimentos com comercial e residencial

Shopping e combinação de comercial e residencial. O mix está em um grupo de grandes empreendimentos imobiliários que chegam este ano ao mercado de Porto Alegre. Um deles é o muito aguardado na antiga área da revendedora Panambra, no bairro Cidade Baixa e terá um mall, com lojas e outras operações comerciais e residenciais.

O valor geral de vendas (VGV) na Panambra é de R$ 330 milhões, informou a One Imóveis de Luxo, que reuniu esta semana grandes players imobiliários com uma conta de R$ 4,5 bilhões em lançamentos para 2023, diz a empresa.

Maiojama e Plaenge lançam projeto na antiga Panambra, com 12 mil metros quadrados de área, combinando residencial, comercial e mall. O VGV estimado é de R$ 330 milhões.

Entre as demais empresas à frente dos projetos estão Melnick, Cyrela, Wolens, CFL, Kopstein, Zuckhan, Tomasetto, Frass, Durafa, Starosta, Stemmer Rodrigues, GC Engenharia, Chies Incorporadora, TGD e Uma Incorporadora.

Um workshop realizado em três dias, de segunda-feira (6) a quarta-feira (8), representantes dos grupos apresentaram os projetos, preparar profissionais do setor e sinalizar sobre tendências e perfil de construções, com muita aposta em sustentabilidade.

“O sucesso dos lançamentos imobiliários de luxo foi surpreendente em 2022, sendo que o mercado imobiliário está otimista e prevê crescimento em 2023”, sinaliza, em nota, o CEO da One, Cristiano Cruz.

Workshop reuniu Marcelo Lermann, da One, Newton e Antônio Ulrich, da Uma, e Cruz (esq. para dir.). Foto: Elton Padilha/Divulgação

Pelo menos três deles têm áreas de varejo junto. A Uma vai lançar o Triple A, com três torres junto ao futuro Bourbon Shopping do grupo Zaffari, na avenida Carlos Gomes. O Bourbon deveria ser concluído em 2022, com a pandemia atrasou e o Zaffari ainda não dá prazo de entrega.

A Maiojama terá empreendimentos na região do Praia de Belas e orla do Guaíba. Segundo a One, com perfil de boutiques, tque já se viu na rua Nova York, no bairro Auxiliadora.

A CFL tem planos para o bairro Boa Vista, em frente ao Country Club, onde vai lançar o maior empreendimento da história da empresa em um terreno de 19 mil metros quadrados, com VGV projetado de R$ 550 milhões.

No bairro Moinhos de Vento, a Wolens tem lançamentos acima de R$ 850 milhões em VGV, que inclui a preservação das casas centenárias. O Barão 428 é um deles, com valor de venda de R$ 205 milhões.