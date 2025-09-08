Grito dos Excluídos defende prisão de Bolsonaro e soberania nacional

Com pedidos contra a anistia para os envolvidos na trama golpista de 2022 e bonecos infláveis do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de presidiário e do presidente norte-americano Donald Trump, manifestantes se concentram, na manhã deste domingo, na praça da República, em São Paulo.

O ato, chamado de Grito dos Excluídos, é organizado pela Frente Povo Sem Medo, que reúne movimentos como o MST e o MTST, e o Fórum das Centrais Sindicais, que engloba os principais sindicatos do País.

Embora a cor predominante nos cartazes e roupas das pessoas seja a vermelha, símbolo dos movimentos de esquerda, há também bandeiras do Brasil e pessoas vestidas de verde e amarelo numa tentativa de dissociar as cores aos bolsonaristas, que fizeram manifestação mais tarde na Paulista.

Na República, os manifestantes também pedem o fim da escala 6x1 e exibem cartazes de "Brasil soberano" e "o Brasil é dos brasileiros" em mensagem contra o tarifaço de Trump.

Conhecido como Grito dos Excluídos, o ato ocorre há 20 anos e é organizado por frentes sociais.

Desde que o ex-presidente Bolsonaro passou a utilizar os desfiles de 7 de Setembro como parte de sua bandeira política, o ato ligado à esquerda ganhou também conotação de oposição política ao bolsonarismo.

Na noite deste sábado, em pronunciamento nacional, o presidente Lula (PT) defendeu a soberania e mandou recados para o seu antecessor e para o presidente dos EUA, Donald Trump.

A bandeira da soberania tem sido adotada pelo governo federal nas últimas semanas em reação às determinações de Trump de impor sobretaxa de 50% a produtos brasileiros e às sanções americanas a autoridades brasileiras, usando como justificativa o julgamento de Bolsonaro na Suprema Corte.