Reunião em Imbé busca resolver problemas de falta de energia elétrica

Uma reunião no gabinete do prefeito de Imbé tratou de reclamações relacionadas ao fornecimento de energia elétrica no município, especialmente após os recentes episódios de ventos fortes que causaram quedas de postes e longos períodos sem energia em diversos bairros e balneários. O encontro fez parte de um conjunto de ações do Procon de Imbé buscando soluções junto ao grupo CEEE Equatorial.

Durante a reunião, foram apresentados os encaminhamentos feitos pelo Procon à Promotoria de Justiça de Tramandaí, incluindo relatórios, fotos e reclamações já protocoladas. Entre os principais problemas relatados estão a fragilidade dos postes de madeira, a demora no restabelecimento da energia e os riscos enfrentados por famílias com crianças, idosos e pessoas com deficiência que necessitam de atendimento prioritário.

“Já solicitamos uma audiência formal com o Ministério Público para discutir a substituição dos postes de madeira por estruturas de concreto e medidas preventivas que evitem novos transtornos à população. A audiência está marcada para ocorrer ainda neste mês”, explicou a diretora do Procon de Imbé, Rosângela Maria.