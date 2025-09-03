Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 03 de Setembro de 2025 às 19:00

Dez anos de GeraçãoE

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
O caderno GeraçãoE completou no fim de agosto 10 anos de fomento ao empreendedorismo gaúcho. A plataforma multimídia do Jornal do Comércio tem a missão de dar voz a empreendedores e a empreendedoras de diferentes segmentos e à frente de negócios de diversas proporções (GeraçãoE, 28/8/2025). Parabéns à equipe do Geração E e a todos que traduzem os negócios para o público conectando pessoas com empresas que agregam valor em produtos e serviços. (Márcia Borges)
Dez anos de GeraçãoE II
Sou fã da equipe do GeraçãoE e grato pelo incrível trabalho que prestam à nossa comunidade. A nova identidade está linda. (Lucas Eibs)
Dez anos de GeraçãoE III
O GeraçãoE completou uma década de trabalhos lindos. Viva o bom jornalismo, que, unido ao empreendedorismo, é fundamental. (Edith Auler)
Instituto Caldeira
Depois de ser impactado pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024, o Instituto Caldeira terá expansão milionária (GE, 28/8/2025). Mais um caso de sucesso do empreendedorismo e resiliência gaúchos. A força da comunidade Caldeira demonstra sua pujança não com marketing, mas com resultados contundentes. (Tomás Rodrigues Fleck)
Transporte público
Após um ano de operação, Porto Alegre irá ampliar a frota de ônibus elétricos com a aquisição de 100 novos veículos sustentáveis (JC, 22/8/2025). Os ônibus elétricos trazem modernidade sem poluição. Esses veículos têm layout digno de uma capital moderna, enquanto os modelos comuns têm aspecto sujo e são antigos. (Carmen Santos)
Transporte público II
A prefeitura privatizou a Carris porque era municipal, mas agora está comprando mais 100 ônibus elétricos. Os consórcios deveriam adquirir esses veículos. (Leandro Scheifler)
Transporte público III
Os ônibus elétricos de Porto Alegre serão pagos com dinheiro da prefeitura, que utiliza recursos de programas federais como o Novo PAC Seleções e empréstimos como o do BNDES. Posteriormente, o valor desembolsado pela prefeitura será abatido das empresas operadoras do sistema de transporte público, que recebem os veículos como parte ou integralidade de subsídios públicos. (Márcio Padão) 

