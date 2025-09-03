O caderno GeraçãoE completou no fim de agosto 10 anos de fomento ao empreendedorismo gaúcho. A plataforma multimídia do Jornal do Comércio tem a missão de dar voz a empreendedores e a empreendedoras de diferentes segmentos e à frente de negócios de diversas proporções (GeraçãoE, 28/8/2025). Parabéns à equipe do Geração E e a todos que traduzem os negócios para o público conectando pessoas com empresas que agregam valor em produtos e serviços. (Márcia Borges)

Dez anos de GeraçãoE II

Sou fã da equipe do GeraçãoE e grato pelo incrível trabalho que prestam à nossa comunidade. A nova identidade está linda. (Lucas Eibs)

Dez anos de GeraçãoE III

O GeraçãoE completou uma década de trabalhos lindos. Viva o bom jornalismo, que, unido ao empreendedorismo, é fundamental. (Edith Auler)

A prefeitura privatizou a Carris porque era municipal, mas agora está comprando mais 100 ônibus elétricos. Os consórcios deveriam adquirir esses veículos. (Leandro Scheifler)

Os ônibus elétricos de Porto Alegre serão pagos com dinheiro da prefeitura, que utiliza recursos de programas federais como o Novo PAC Seleções e empréstimos como o do BNDES. Posteriormente, o valor desembolsado pela prefeitura será abatido das empresas operadoras do sistema de transporte público, que recebem os veículos como parte ou integralidade de subsídios públicos. (Márcio Padão)