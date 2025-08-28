2025 O vem por aí no GeraçãoE

Celebrando 10 anos, o GeraçãoE segue inovando, ao mesmo tempo que renova o compromisso de fomentar o empreendedorismo gaúcho. No site, aplicativo, redes sociais ou no jornal impresso, histórias inspiradoras de negócios clássicos ou tendências que apontam as novidades mostram que o empreendedorismo gaúcho segue pujante.

Destaques para startups inovadoras

A startup, que fica no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, pretende chegar à China e aos EUA ainda neste ano Foto: BRENO BAUER/JC Caroline Vanzellotti e Olimar Borges estão à frente da ONG Bonanza Foto: TÂNIA MEINERZ/JC Eduardo Breda é CEO da Bubuyog, startup que faz parte do ecossistema do Instituto Caldeira, em Porto Alegre Foto: TÂNIA MEINERZ/JC

Um dos pilares do GeraçãoE é o fomento à inovação e à tecnologia. Por isso, startups que desenvolvem soluções que revolucionam seus segmentos e atendem às demandas da sociedade ganham destaque em todos os canais da plataforma. Em contato com os principais parques tecnológicos e incubadoras, seguiremos com a missão de conectar essas iniciativas tecnológicas aos empreendedores e empreendedoras.

Como as trends impactam os negócios

Viralizou GE Foto: Reprodução/JC Viralizou GE Foto: Reprodução/JC Viralizou GE Foto: Reprodução/JC Viralizou GE Foto: Reprodução/JC

Uma das novidades de 2025 é o Viralizou, quadro semanal do GeraçãoE que tem como objetivo reverberar de que forma o que viraliza nas redes sociais impacta os negócios gaúchos na prática. Do morango do amor às coffee parties, as tendências estão no radar do GE e na rotina de quem empreende. Os conteúdos em vídeo nas redes sociais do GeraçãoE abordam as trends que estão em alta a cada semana.

Inspiração que vem da história

A Rala Bela, que hoje tem como foco a moda fitness, opera desde 1992 na cidade de Bom Princípio Foto: RALA BELA/DIVULGAÇÃO/JC Sérgio Bassotti é o proprietário do restaurante Rei do Mocotó, espaço que serve o clássico prato de inverno Foto: TÂNIA MEINERZ/JC João Luiz Silveira é o empreendedor à frente do restaurante Polska, que opera desde 1996 na Capital Foto: EVANDRO OLIVEIRA/JC

As novidades e tendências fazem parte do ecossistema empreendedor. No entanto, há inspirações que vêm apenas das vivências - e o Negócio Raiz mostra isso. Todos os meses, contamos histórias de negócios tradicionais do Estado que atravessaram décadas e superaram inúmeros desafios, mantendo as portas abertas ao longo dos anos.

Radar de novidades

Diego Luna está à frente do Desafino, na Fábrica do Futuro Foto: TÂNIA MEINERZ/JC Carlos Silva e Fernando Jaeger estão entre os sócios da Tupiniquim Foto: JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC Janaina Gonzales está à frente da Confeitaria Dona Nina Foto: NATHAN LEMOS/JC

Desbravar as novidades do empreendedorismo gaúcho é uma das missões do GeraçãoE. Diariamente em geracaoe.com e em todas redes sociais do GE, publicamos matérias que contam aquilo que está abrindo as portas em diferentes segmentos.

Podcast para quem empreende

GE Conecta Foto: ARTE/JC GE Conecta Foto: Arte/JC

O podcast GE Conecta é uma parceria do GeraçãoE com o Conecta, programa apresentado pelo jornalista e empreendedor Ico Thomaz no Jornal do Comércio. Unindo esforços, a iniciativa será uma série de entrevistas que versam sobre diferentes temas que se conectam ao universo empreendedor. Os programas ficarão disponíveis no Youtube e no Spotify do Jornal do Comércio.