Mercado de trabalho

Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul tem mais de 1 milhão de contratações de janeiro a julho , conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e compilados pela Seção de Informação e Pesquisa da FGTAS (Jornal do Comércio, 28/8/2025). O que ocorre na verdade é uma “dança das cadeiras”, isto é, a troca de emprego por quem tem melhores benefícios. Hoje sobra emprego, não que signifique queda na qualificação profissional, mas por ter empregos (não confundir com trabalho) realmente ruins que são ocupados por quem não encontra outras oportunidades. (Léo Josi)

Expointer

Expointer II

Passei 6 horas na Expointer, no Parque Assis Brasil, em Esteio. Para o público há duas graves falhas. A orientação oficial é inexistente, salvo a boa vontade de alguns, nenhum folder ou totem informativo, o que deveria existir em cada esquina do parque, ou coletes com o inconfundível “Posso ajudar?”. Os banheiros são vergonhosos, sem limpeza, e os assentos nos vasos sanitários tornam impossível uma mulher utilizá-los. Os expositores têm banheiros separados, o que se compreende. (Luiz Carlos Bicca Marques)

Impostos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a cobrança de mais impostos da população mais rica (JC, 28/8/2025). Quanto mais pessoas ricas, melhor, pois gera mais riqueza para todos. O rico gasta, gera emprego, fomenta o comércio. Se afastar as empresas e os ricos vai diminuir o consumo interno e os empregos. O que mata o País hoje é a corrupção, cada vez mais impostos e o poder econômico de todas as classes diminuem constantemente. (Fabrício Jaeger Richter)

Mobilidade