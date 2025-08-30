Primeiro dia da Expointer tem grande congestionamento na BR-116

48ª edição da Expointer Os portões do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foram abertos às 8h dando início à. Muitos dos visitantes que planejavam acompanhar o ato simbólico de início da feira, porém, não puderem acompanhar de perto a cerimônia, pois ficaram presos em um longo congestionamento na rodovia BR-116.

inauguração dos viadutos em frente ao Parque Assis Brasil, em maio A expectativa do governo era de que, com a, os congestionamentos junto ao acesso ao parque fossem reduzidos significativamente a partir desta edição da Expointer. Entretanto, a tranqueira se manteve.

Parte da equipe do Jornal do Comércio que se deslocou cedo para o parque ficou mais de uma hora parada na subida do viaduto e teve de desembarcar do veículo e seguir à pé até o parque.

A 48ª Expointer ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A visitação será das 8h às 20h e os ingressos podem ser adquiridos online ou na bilheteria da feira.