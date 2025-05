Viadutos em frente ao Parque Assis Brasil são liberados para circulação de veículos

Atualizado às 9h40min

Os viadutos em frente Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre foram liberados nesta sexta-feira (23) para circulação de veículos, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit/RS). A assessoria da autarquia informa que não será realizada mais a solenidade que teria a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, o que não impediu a liberação do trânsito. Os investimentos para a realização dos trabalhos, no valor de R$ 121,1 milhões, são provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. O complexo viário será testado pelos visitantes durante a realização da 48ª edição da Expointer que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro.

Os trabalhos na BR-116, em Esteio, começaram em setembro de 2023. As obras dos viadutos lateral e da avenida Celina Kroeff foram realizadas de maneira simultânea. No projeto, consta a implantação de uma terceira faixa em cada sentido da BR-116, e de uma rua lateral no sentido Porto Alegre/Interior. Também foi construída uma nova passarela de pedestres junto à estação da Trensurb. O viaduto lateral ao existente, com cerca de 180 metros de comprimento e pista dupla, permite a duplicação da passagem por cima da rótula do município de Esteio, no sentido Interior/Porto Alegre.

A estrutura atual será utilizada no sentido Porto Alegre/Interior, transformando a faixa da direita em uma rua lateral. O viaduto Celina Kroeff com 161 metros de comprimento e pista dupla, permitirá uma melhor circulação no trânsito, segundo o Dnit/RS, entre a avenida Celina Kroeff e a BR-116, em ambos os sentidos. Já o terceiro viaduto, de retorno à BR-116, possui 68 metros de comprimento e três faixas em cada sentido.