Competitividade passa necessariamente pela segurança jurídica, diz Melo

"A competitividade passa necessariamente pela segurança jurídica porque os empreendedores não investem onde não há segurança jurídica. Também é fundamental que não haja aumento de impostos e que haja uma agilização nos licenciamentos". A avaliação foi feita pelo prefeito Sebastião Melo que, nesta quinta-feira (8), participou do Fórum de Competitividade realizado no Porto Alegre Country Club. "Temos uma grande oportunidade em Porto Alegre nos próximos anos que são os empréstimos internacionais e nacionais na ordem de R$ 5 bilhões que serão usados em obras estruturantes que vão tornar a cidade mais competitiva", destaca Melo.

O embaixador do Centro de Liderança Pública (CLP), Eduardo Fernandez, disse que a entidade pretende percorrer o Rio Grande do Sul para falar sobre competitividade baseado nos números dos indicadores do ranking de competitividade dos municípios e do estados feito pelo CLP há mais de dez anos. "Temos como meta abordar pautas regionais. A nossa ideia é unir o setor público e privado para debater formas de melhorar a competitividade em setores como infraestrutura, inovação, segurança, educação, saúde e eficiência da máquina pública", ressalta. Segundo Fernandez, o CLP tem como meta colocar o Rio Grande do Sul como protagonista no cenário da competitividade. "Hoje, o Estado ocupa a quinta posição no cenário nacional. Temos que crescer ainda a partir do plano de recuperação do governo estadual. Queremos que o Estado cresça e seja mais competitivo", comenta.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, disse que diversas ações do governo do Estado estão sendo tomadas com relação à competitividade - muitas desenhadas em conjunto entre o poder público e a iniciativa privada. "A melhoria do ambiente de negócios no Rio Grande do Sul ocorreu por conta do equilíbrio fiscal das contas o que possibilitou que o Estado pudesse retomar investimentos", comenta.

Impactado negativamente por fatores como ambiente econômico e educação, o Brasil ficou em último lugar no mais recente ranking de competitividade industrial elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). No estudo, o Brasil foi comparado com outros 17 países que competem com o País no mercado internacional, considerando oito fatores que afetam o desempenho das empresas mundo afora.

Os três aspectos que mais pesaram negativamente no resultado foram Ambiente Econômico; Desenvolvimento Humano e Trabalho; e Educação.