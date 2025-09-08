 A Sucesu-RS promove o

TechnowTalks no dia 15, que terá a participação da colunista do Minuto Varejo no painel "Inovação no varejo: como as novas tecnologias são aplicadas no Brasil". Também estarão na sessão Luís Gustavo Masiero, diretor de Marketing, Digital e Inovação das Lojas Lebes, Alexandre Peixoto, superintendente do SindilojasPOA, e Giancarlo Giacomelli, gerente do Núcleo de Soluções Digitais do Sistema Fecomércio Sesc/Senac. A participação é gratuita. O evento começa às 18h30min no Arena CMPC, no Tecnopuc, em Porto Alegre. Inscrições pelo https://bit.ly/3VksVAW.

 O Iguatemi Porto Alegre lança no dia 30 o valet parking, com manobristas e sala VIP no estacionamento. Serão 70 vagas cobertas pelo valet. Um dos focos é dar conta da demanda do futuro espaço de gastronomia e eventos Gardens, que estreia no mesmo dia.

 A Tramontina está com o Troque e Transforme, pelo qual as pessoas podem trocar panelas antigas da marca por desconto de 20% na compra de novas. Só vale para lojas oficiais. Veja onde ficam: global.tramontina.com/lojas-oficiais.

 A Comercial Zaffari abre no dia 30 o atacarejo Stok Center na Rodovia Tapir Rocha, 7600, em Viamão. A loja será a 42ª da bandeira, com área total de 11,5 mil metros quadrados e quase 300 vagas de estacionamento.

 O Praia de Belas Shopping promete, em breve, divulgar novidades sobre o futuro da loja "âncora" desocupada pelo Nacional.