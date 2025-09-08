Unidade móvel do Sesc vai oferecer consultas em Três Coroas

O município de Três Coroas vai receber, entre os dias 8 de setembro a 7 de outubro, a Unidade Sesc de Saúde Preventiva (USSP), serviço de atendimento gratuito à comunidade do Sesc. Com diversos exames e consultas, a instalação da USSP tem o objetivo de promover ações de saúde preventiva para reduzir o tempo de diagnóstico de problemas de saúde associados ao câncer de órgãos reprodutivos e doenças associadas à visão.
Com oferta de até 1.200 atendimentos voltados à população em geral, a unidade oferece serviços que contemplam exames de mamografia, citopatológico do colo do útero, ecografias (abdominal total e superior, vias urinárias, transvaginal, mamária e de próstata), e consultas oftalmológicas. A unidade também vai promover atividades de educação em saúde focadas nas necessidades locais.
O atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h. A unidade estará instalada na rua Luís Volkart, 155, no Centro. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Saúde ou diretamente na Unidade Móvel.
