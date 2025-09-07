Parcão reuniu manifestantes em Porto Alegre

Em Porto Alegre, a concentração dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorreu na avenida Goethe, no entorno do Parque Moinhos de Vento, o Parcão. Políticos majoritariamente do PL e do Novo ocupavam o carro de som para discursar em defesa da anistia de Bolsonaro e dos demais envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

Os manifestantes, vestidos de verde e amarelo, entoavam músicas reproduzidas pelos alto-falantes e agitavam bandeiras e faixas com inscrições como "Anistia já" e "Contagem pública dos votos". As lideranças políticas se alternaram ao microfone para criticar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação que investiga a tentativa de golpe de Estado. Da rua, os manifestantes respondiam: "Fora Lula, fora Lula".