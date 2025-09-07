“A Expointer é um retrato fiel do que o Rio Grande do Sul é: força, tradição e coragem.” Vilson Covatti, secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul.

“A abertura do mercado de energia representa um marco para o setor elétrico brasileiro. Agora o consumidor brasileiro tem liberdade de escolha, mais opções de contratação e maior poder de negociação. Estamos modernizando o mercado, promovendo concorrência justa e construindo um sistema mais transparente, equilibrado e sustentável para todos os brasileiros.” Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.

“China e Brasil devem assumir as responsabilidades dos novos tempos, fortalecer a coordenação estratégica e a confiança mútua, promovendo de modo inequívoco o multilateralismo, as regras internacionais e os interesses do Sul Global.” Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China.

"Com o acordo com o Mercosul, as empresas e o setor agroalimentar da UE colherão imediatamente os benefícios da redução das tarifas e dos custos, contribuindo para o crescimento econômico e a criação de emprego. A União Europeia já é o maior bloco comercial do mundo, e estes acordos irão consolidar essa posição." Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.