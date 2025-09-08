Entidades lançam campanha por nova ponte no Vale do Taquari

Uma reunião contou a presença de diversas autoridades das regiões dos vales do Taquari e Rio Pardo à sede da Câmara do Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócio (Cacis). O auditório da associação estrelense recebeu lideranças para prestigiar o lançamento da campanha “Ponte dos Vales”. Dados técnicos, como a extensão total do projeto (3.1mil metros – sendo 1.2mil somente de ponte); altura (até 36 metros – nas vigas 2 metros acima da enchente de 2024) e valor estimado (R$ 280 milhões) também foram trazidos aos presentes.
Capitaneada pela Câmara da Indústria e Comércio do Vale do Taquari (CIC-VT), a campanha pretende mobilizar as mais diversas frentes na defesa do projeto que busca viabilizar a construção de uma nova ponte na região. Apesar de fisicamente localizada entre os municípios de Estrela, Cruzeiro do Sul, e muito próxima de Lajeado, é apontada como solução inter-regional e estadual para um gargalo na mobilidade e logística comercial, industrial, urbana e também turística para as regiões dos Vales e de todo o RS.
O presidente da Cacis, Claus Humberto Wallauer e o diretor da CIC-VT, Nilto Scapin, apresentaram os motivos que levam a acreditar ser este o projeto mais completo e viável. “Esta obra que a gente dimensiona para a nossa região é algo de extremo valor para outras partes do Estado. Ela não deve ser vista como uma via apenas para desafogar a BR-386, que vive em meio a um fluxo gigante, que só tende a piorar, e ainda em meio a acidentes viários a naturais. Ela conecta o Vale do Taquari, mas também do Rio Pardo, Serra Gaúcha, Planalto, Região Central entre outras, uma às outras, Norte e Sul, Leste e Oeste do Estado”, frisa.
Wallauer também ressaltou a abrangência inter-regional, com diversos e fundamentais motivos para ocorrer, o que já teria sido compreendido pela população através das manifestações em redes sociais. “Percebe-se que a maior parte da população já demonstra estar favorável a essa conexão entre Estrela, Cruzeiro do Sul, Lajeado, pois compreende ser algo mais abrangente do que apenas uma ligação física entre duas ou três cidades. Agora precisamos do aval de nosso governador e vice. É a única ponte que conecta a BR-386 e a RS-287, garantindo rota de desvio em caso de acidentes, enchentes ou bloqueios", frisa Wallauer.