Entidades lançam campanha por nova ponte no Vale do Taquari

Uma reunião contou a presença de diversas autoridades das regiões dos vales do Taquari e Rio Pardo à sede da Câmara do Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócio (Cacis). O auditório da associação estrelense recebeu lideranças para prestigiar o lançamento da campanha “Ponte dos Vales”. Dados técnicos, como a extensão total do projeto (3.1mil metros – sendo 1.2mil somente de ponte); altura (até 36 metros – nas vigas 2 metros acima da enchente de 2024) e valor estimado (R$ 280 milhões) também foram trazidos aos presentes.

Capitaneada pela Câmara da Indústria e Comércio do Vale do Taquari (CIC-VT), a campanha pretende mobilizar as mais diversas frentes na defesa do projeto que busca viabilizar a construção de uma nova ponte na região. Apesar de fisicamente localizada entre os municípios de Estrela, Cruzeiro do Sul, e muito próxima de Lajeado, é apontada como solução inter-regional e estadual para um gargalo na mobilidade e logística comercial, industrial, urbana e também turística para as regiões dos Vales e de todo o RS.

O presidente da Cacis, Claus Humberto Wallauer e o diretor da CIC-VT, Nilto Scapin, apresentaram os motivos que levam a acreditar ser este o projeto mais completo e viável. “Esta obra que a gente dimensiona para a nossa região é algo de extremo valor para outras partes do Estado. Ela não deve ser vista como uma via apenas para desafogar a BR-386, que vive em meio a um fluxo gigante, que só tende a piorar, e ainda em meio a acidentes viários a naturais. Ela conecta o Vale do Taquari, mas também do Rio Pardo, Serra Gaúcha, Planalto, Região Central entre outras, uma às outras, Norte e Sul, Leste e Oeste do Estado”, frisa.