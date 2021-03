O decreto estadual que autoriza a construção civil a operar durante a bandeira preta deu a largada para inicio das obras do Magno, primeiro empreendimento sênior de alto padrão do país, localizado no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Segundo a ABF Developments, incorporadora à frente do projeto, 75% do empreendimento já estão vendidos, equivalente a 85 unidades. O VGV até o momento é de R$ 50 milhões. Além de residenciais de luxo para terceira idade, o Magno contará com serviço premium de cuidado e bem-estar. A previsão de entrega é setembro de 2023. "Estamos trazendo um conceito "premier senior living" estruturado para cuidar do idoso do futuro e garantir a qualidade de vida na maturidade.

Fernando de Noronha

A experiência de conhecer a paradisíaca Fernando de Noronha, acaba de ser facilitada pela criação do site de reservas www.apfn.com.br em uma das suas 25 pousadas associadas na APFN. Para fazer a reserva é simples, basta acessar o site, preencher o check-in e check-out, quantidade de pessoas e escolher a pousada, segundo a desenvolvedora da plataforma, Juliana Paraíso.

Alívio para lojistas

O vereador Ramiro Rosário fará às 19h desta quarta-feira uma live no seu Facebook com o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, sobre medidas que a prefeitura de Porto Alegre pode tomar para aliviar lojistas e comerciantes da cidade.Cargos de liderançaCom mais de 33% dos cargos de liderança ocupados por mulheres, segundo levantamento feito pela Abicalçados de Novo Hamburgo (RS) a partir da RAIS/MTE, o setor calçadista brasileiro se destaca nacionalmente quanto à participação feminina nas empresas. Afinal, essa presença está acima da média nacional, que é de 25%, segundo a consultoria internacional Grant Thornton.

Balanço Social da Fröhlich

O Balanço Social da Fröhlich ,de Ivoti (RS) - Fritz & Frida - referente ao período de 2018 e 2019 destaca os investimentos feitos para ampliar a qualidade de sua estrutura de trabalho, além de ações culturais, esportivas e sociais voltadas à comunidade. Entre as parcerias que recebem apoio financeiro da empresa, estão a Opus Produções; a Orquestra de Sopros Eintracht; a Associação Pró-Cultura e Arte (Ascarte) e o projeto Pet Terapia da APAE. Internamente, a Fröhlich incentiva a contratação de pessoas com necessidades especiais, e promove a participação de mulheres, que representam 38% dos cargos de liderança da empresa.

Mercado livre e meio ambiente

O Programa Regenera América foi lançado nesta terça-feira pelo Mercado Livre com objetivo de apoiar projetos de regeneração e conservação nos principais biomas da América Latina, da Amazônia brasileira às Selvas Úmidas do México, região que abriga um quarto da biodiversidade do planeta. O investimento inicial é de R$ 45 milhões (US$ 8 milhões).