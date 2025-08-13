Grêmio desiste de Roger Guedes, mas segue buscando um 'nome incontestável’

Depois de muita insistência, Marcelo Marques finalmente decretou o fim da novela Roger Guedes na tarde desta terça (13). Mesmo não fazendo parte da atual direção, o empresário era o principal investidor no projeto de repatriação do atacante. No entanto, após a demora dos cataris, resolveu desistir da negociação. Em nota, Marques disse ainda que os recursos que seriam usados para a contratação seguem à disposição do Tricolor na busca por novos nomes.

A oficialização da proposta de 10 milhões de euros pelo jogador aconteceu no dia 26 de julho. Caso a negociação fosse concretizada, se tornaria a mais cara da história do clube, que no momento pertence aos 4 milhões de euros desembolsados para trazer Franco Cristaldo. Mesmo assim, o Al Rayyan queria pelo menos mais dois milhões de euros pelo jogador. Outro entrave, era o salário. No atual clube, o atacante recebe R$ 5 milhões por mês. Em Porto Alegre receberia menos da metade, cerca de R$ 2 milhões. O empresário de Guedes, Marcelo Pitombeira, chegou a viajar para o Catar para tentar convencer os dirigentes do clube, mas não teve sucesso.



Do lado gremista, Marques disse que o clube não pode aguardar mais. A situação dos gaúchos é de fato preocupante. Há apenas quatro pontos da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, depois da derrota em casa para o lanterna Sport, o alerta está ativado na Arena. O técnico Mano Menezes precisa que os seus comandados demonstrem uma melhoria já no próximo jogo contra o Atlético-MG, ou pode perder o cargo. Desde a eliminação contra o Alianza Lima, o treinador pede um meia que possa resolver o que ele considera ser o maior problema da equipe, a armação das jogadas.