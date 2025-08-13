Uma nova geração de mulheres está redefinindo o perfil do empreendedorismo brasileiro. Se antes abrir um negócio era, para muitas, uma solução emergencial, hoje é cada vez mais uma escolha estratégica e consciente. Em vez de apenas sobreviver ao mercado, essas empresárias querem escalar. E sabem que, para isso, precisam estar preparadas. Segundo pesquisa nacional realizada pelo Grupo X com empreendedoras de diversas regiões do Brasil, 41,7% apontam que seu principal objetivo ao investir em educação empresarial é estimular a inovação e se adaptar melhor às exigências do mercado.

Naturovos e a Uêvo Juntas

Naturovos, empresa gaúcha dedicada à produção de ovos e a Uêvo, focada em alimentação saudável e funcional, ambas de Salvador do Sul, vão estar juntas no mesmo estande durante a Expoagas 2025. As marcas se unem para mostrar ao mercado o potencial transformador do ovo desde a produção no campo à inovação em produtos prontos para consumo. Na ocasião a Uêvo apresenta seus lançamentos em barras proteicas.



Uruguai no Café da Catedral

Uruguai é o tema da 5ª edição do jantar Sabores do Mundo com Alma Gaúcha, no dia 20/8, nos jardins do Café da Catedral, em Porto Alegre, poucos dias antes da comemoração da independência do país, celebrado dia 25. Com menu em quatro tempos assinado pelo chef Matheus Monteiro e trilha sonora ao vivo de Bibiana Dulce e Antônio Flores, o evento une gastronomia, música e cultura dos pampas. Em caso de chuva ou frio intenso, será no Salão Nobre. Há opção vegetariana. E ingressos pelo Sympla.

A importância da COP30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro, em Belém (PA), é considerada relevante por 54% dos industriais brasileiros, segundo pesquisa da CNI divulgada nesta quarta-feira (13). A mesma proporção avalia que o evento trará impacto positivo ou muito positivo para o setor. As maiores taxas de expectativa estão nas regiões Norte-Centro-Oeste (64%) e Nordeste (60%). Além disso, 75% dos empresários acreditam que a COP30 pode fortalecer a imagem da indústria brasileira no exterior, ampliando o protagonismo do país na agenda climática internacional.



Reforma ignora pequenos

A tão esperada reforma tributária no Brasil, vendida como uma solução moderna e justa, começa a mostrar seu verdadeiro impacto, e ele está longe de ser positivo para as micro e pequenas empresas. A promessa de simplificação e justiça fiscal, até aqui, não se concretiza para quem mais precisa de previsibilidade: os pequenos negócios que compõem a espinha dorsal da economia nacional.



Festa das safras no inverno

Depois de encantar o público com a edição de verão, a já tradicional Festa das Safras da vinícola Don Giovanni ganha também a versão de inverno da Serra Gaúcha. O evento será realizado dia 23 deste mês no restaurante Nature Vinho e Gastronomia, que fica dentro do complexo enogastronômico DG, em Pinto Bandeira (RS). Os ingressos já estão à venda pela Wine Locals.



A oficina Arte Embaixo D'àgua no Wallig

O Bourbon Shopping Wallig de Porto Alegre está promovendo até o dia 07 de setembro das 12h às 20h, a oficina Arte Embaixo D'àgua. A atividade é gratuita e acontece na praça de eventos, no segundo andar do shopping. No espaço, as crianças podem escolher o desenho de um animal marinho para colorir. Após a pintura com canetinhas, a figura é digitalizada e transmitida em um aquário digital interativo, como se os animais coloridos pelas crianças estivessem nadando em seu habitat natural.