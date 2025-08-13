Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 13 de Agosto de 2025 às 19:43

Centenários de Porto Alegre

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

A série especial “Os centenários de Porto Alegre”, reportagem publicada pelo Jornal do Comércio, conta as histórias de vida e os segredos da longevidade de três moradores da Capital que chegaram aos 100 anos ou estão prestes a alcançar essa marca (Jornal do Comércio, 7/8/2025). Que bela iniciativa do Jornal do Comércio com a série de reportagens “Os centenários de Porto Alegre”. Os exemplos dos personagens incentivam os mais jovens a construírem sua velhice. (Fatima Torri)
A série especial “Os centenários de Porto Alegre”, reportagem publicada pelo Jornal do Comércio, conta as histórias de vida e os segredos da longevidade de três moradores da Capital que chegaram aos 100 anos ou estão prestes a alcançar essa marca (Jornal do Comércio, 7/8/2025). Que bela iniciativa do Jornal do Comércio com a série de reportagens “Os centenários de Porto Alegre”. Os exemplos dos personagens incentivam os mais jovens a construírem sua velhice. (Fatima Torri)
Centenários II
É muito inspirador ver reportagens como a da série “Os centenários de Porto Alegre”. (Maria Amelia Tavares Dellepiane)
Centenários III
Que vitalidade do senhor Zildo De Machi, uma inspiração para muitos. Desejo muita saúde e paz. (Clenio Lentino)
Centenários IV
O senhor Anton Karl Biedermann é o nosso maior exemplo. (Marien Elise Arndt)
Centenários V
A senhora Anna Jandyra Alves da Fontoura Rodrigues é uma pessoa incrível, sempre muito positiva, amiga e carinhosa. Que bom vê-la tão bem. (Graça Degrazia Campedelli)
Hidrovias
O governo estadual quer investir na hidrovia do Jacuí para escoar produtos agrícolas (JC, 1/8/2025). Parabéns pela iniciativa. Que a imprensa propague e insista no tema de infraestrutura logística, para a recuperação plena dos modais hidro e ferroviário, prioritariamente. Quando se lê sobre ferrovias em outros estados, em publicações diversas e especializadas, há uma intensa propagação de novos investimentos e novas obras, sejam urbanas, de passageiros, ou cargas em grandes eixos, com vultuosos investimentos. (Carlos Frederico Beutler)
Gastronomia
Iniciativa em Porto Alegre ensina idioma italiano para adultos e crianças através da gastronomia típica do país (GeraçãoE, 25/7/2025). Projeto afetivo e uma experiência única da Casa Della Nonna com a Angelina Anele para desfrutar da gastronomia e cultura italiana. (Regina Barbosa)
Gastronomia II
Que maravilha esse projeto, é uma bela iniciativa. (Ana Cláudia Silveira)

