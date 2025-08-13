A série especial “Os centenários de Porto Alegre”, reportagem publicada pelo Jornal do Comércio , conta as histórias de vida e os segredos da longevidade de três moradores da Capital que chegaram aos 100 anos ou estão prestes a alcançar essa marca (Jornal do Comércio, 7/8/2025). Que bela iniciativa do Jornal do Comércio com a série de reportagens “Os centenários de Porto Alegre”. Os exemplos dos personagens incentivam os mais jovens a construírem sua velhice. (Fatima Torri)

Centenários II

É muito inspirador ver reportagens como a da série “Os centenários de Porto Alegre”. (Maria Amelia Tavares Dellepiane)

Centenários III

Que vitalidade do senhor Zildo De Machi, uma inspiração para muitos. Desejo muita saúde e paz. (Clenio Lentino)

Centenários IV

O senhor Anton Karl Biedermann é o nosso maior exemplo. (Marien Elise Arndt)

Centenários V

A senhora Anna Jandyra Alves da Fontoura Rodrigues é uma pessoa incrível, sempre muito positiva, amiga e carinhosa. Que bom vê-la tão bem. (Graça Degrazia Campedelli)

Hidrovias

O governo estadual quer investir na hidrovia do Jacuí para escoar produtos agrícolas (JC, 1/8/2025) . Parabéns pela iniciativa. Que a imprensa propague e insista no tema de infraestrutura logística, para a recuperação plena dos modais hidro e ferroviário, prioritariamente. Quando se lê sobre ferrovias em outros estados, em publicações diversas e especializadas, há uma intensa propagação de novos investimentos e novas obras, sejam urbanas, de passageiros, ou cargas em grandes eixos, com vultuosos investimentos. (Carlos Frederico Beutler)

Gastronomia

Gastronomia II

Que maravilha esse projeto, é uma bela iniciativa. (Ana Cláudia Silveira)