Onda de ar polar acaba com o 'efeito cebola' no Rio Grande do Sul

Uma potente massa de ar polar cruzará o Uruguai nesta quinta-feira (14), com impacto mais limitado sobre o Rio Grande do Sul. A proximidade desse ar frio reduzirá o aquecimento durante o dia, mantendo as máximas mais baixas. O céu terá variação de nuvens, alternando períodos de sol em grande parte do Estado, e não se descarta garoa passageira em pontos isolados.

O fenômeno encerrará a sequência de dias com “efeito cebola” no Estado - quando as mínimas ficam muito baixas ao amanhecer e as máximas elevadas à tarde. Até agora, a semana vinha obrigando os gaúchos a se adaptar rapidamente às mudanças de temperatura.

Nesta quinta, no amanhecer, as mínimas ficarão abaixo de 4°C na Campanha, Zona Sul e Campos de Cima da Serra. A sensação de frio será constante ao longo do dia, especialmente na Metade Sul e no Leste, onde as máximas devem ficar ao redor ou abaixo de 15°C.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o dia terá sol com variação de nuvens e vento Sul, que dificultará o aquecimento da tarde. A máxima será de 16°C e a mínima ficará em torno de 10°C.

Na sexta-feira (15), o sol predomina e a temperatura oscila mais ao longo do dia. O fim de semana será de tempo firme, com variação de nuvens e aquecimento gradual das tardes.