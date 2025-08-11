Aporte de R$ 1 milhão no restaurante

Instalado em um dos imóveis mais antigos de Canela, o Capullo, prestes a celebrar três anos de história, nasceu da união entre tradição e ousadia. Fiel à sua essência em torno da brasa, o restaurante acaba de investir R$ 1 milhão na ampliação do espaço e na aquisição de equipamentos de última geração. O destaque é um anexo de 200m² dedicado a eventos sociais e corporativos, com capacidade para até 100 pessoas e estrutura premium: três pitsmokers, uma parrilla avaliada em R$ 200 mil, termômetros importados e estações completas para diversos cortes e preparos. Com a novidade, a área total chega a 460m² e a lotação, a 210 clientes.

Mais de 70 anos de história

A estética do espaço no restaurante também recebeu atenção especial: a maior parte do mobiliário leva a assinatura do designer Aristeu Pires, com ateliê em Canela e reconhecimento internacional. A história da casa onde tudo começou é, por si só, um capítulo à parte. Com mais de 70 anos, o imóvel já abrigou ferragem, igreja, oficina de conserto de máquina de lavar, fliperama e até prostíbulo. Em 2021, foi adquirido com as portas fechadas e completamente restaurado ao longo de 11 meses.

Unicred fortalece agenda ESG

A Unicred divulga seu Relatório de Sustentabilidade 2024, documento que consolida os principais avanços da instituição em práticas ambientais, sociais e de governança (ESG). O material marca nova etapa da jornada do Sistema Unicred rumo à consolidação de um modelo de negócios perene, responsável e com impacto positivo nas comunidades em que atua.

Investimento em renda fixa

O número de investidores em renda fixa cresceu 20% entre o segundo trimestre de 2024 e de 2025. Atualmente, são mais de 100,2 milhões de CPFs nesta categoria, com valor em custódia de R$ 2,8 trilhões - 23% maior do que no segundo trimestre de 2024. Dados do boletim trimestral de Pessoa Física da

B3.

Consumo dos lares brasileiros

O consumo nos lares brasileiros registrou um crescimento acumulado de 2,63% no primeiro semestre de 2025, segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em comparação ao mesmo período de 2024, o aumento foi de 2,83%; já em relação a maio, o crescimento

foi de 1,07%.

Azul 2ª empresa mais pontual

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e destinos atendidos, é a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo no mês de julho, de acordo com levantamento da Cirium, empresa especializada em análises de dados da aviação global. No mês anterior, a companhia havia sido

reconhecida como a terceira mais pontual do mundo. Franquia da KNN Idiomas Localizada no Vivapark Porto Belo, bairro parque no litoral norte de Santa Catarina, o modelo se destaca por ter uma estrutura de alto padrão e ambientes acolhedores, além de horários flexíveis e turmas reduzidas, com a

metodologia já consagrada da rede. O investimento inicial da KNN Prime foi de R$ 2 milhões e a expectativa é atender mais de 300 alunos no primeiro semestre.

Vendas do varejo crescem 2,4%

As vendas do varejo brasileiro cresceram 2,4% em julho, de acordo com o Índice do Varejo Stone (IVS). Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve queda de 1,1%. O estudo, que acompanha mensalmente a movimentação do varejo no país, é uma iniciativa da Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro. Segundo Guilherme Freitas, economista e cientista de dados da Stone, “o crescimento das vendas em julho indicam uma recuperação parcial da atividade varejista, influenciada pela resiliência do mercado.”