Festival BAH BBQ na Miolo

O Festival BAH BBQ retorna ao Wine Garden Miolo, no Vale dos Vinhedos, neste sábado, para sua 10ª edição, a 3ª no local. Das 11h30min às 16h, o público poderá aproveitar mais de 18 estações gastronômicas com chefs e assadores preparando desde costelão fogo de chão a jacaré com farofa, fondue de queijo, barriga de porco com barbecue de guabiroba e paella campeira, harmonizados com vinhos Miolo e o cenário único da Serra Gaúcha. O evento terá música ao vivo com Douglas Bello Acústico, espaço kids monitorado, e os pets também são bem-vindos. Ingressos pelo Wine Locals.

A bateria Blade em ônibus

A BYD, líder global em mobilidade elétrica e tecnologia limpa, anuncia uma nova revolução em sua linha de veículos comerciais voltados para o transporte coletivo. A partir de agora, o line-up de ônibus elétricos da companhia passa a ser equipado com a bateria Blade, a mesma tecnologia de ponta presente em seus

veículos de passeio e. reconhecida por seu alto nível de segurança, durabilidade e eficiência energética.

Uso da Inteligência Artificial

Usando a Inteligência Artificial (IA) como extensão do olhar criativo e não como substituição dele, Plural Content e Estúdio de Animação Miagui cocriaram a campanha “O real é o que se sente” para o lançamento da coleção Primavera/Verão 2026 da marca gaúcha Bebecê. Idealizada com direção de arte e gerada com

recursos de IA, a campanha, que está sendo veiculada nos canais da marca e em veículos especializados, levou quatro meses para ser finalizada.

Rastreamento real de ônibus

Viajantes de todo o Brasil que comprarem passagens na Viação Ouro e Prata, empresa de transporte rodoviário de passageiros, já podem contar com o rastreamento em tempo real da frota, usando tecnologia via satélite. Os passageiros poderão acompanhar, com precisão, onde está o ônibus ao longo da rota, trazendo mais segurança e autonomia. O OPMaps é uma novidade exclusiva da Viação Ouro

e Prata e traz uma experiência inédita no transporte rodoviário do Brasil pois funciona mesmo onde o sinal de celular não chega.

Busca de crédito com garantia

O mercado brasileiro vive um momento desafiador, com os juros elevados e a inadimplência pressionando famílias e negócios, e cresce a procura por alternativas mais acessíveis e sustentáveis. Nesse contexto, o empréstimo com garantia vem ganhando protagonismo, oferecendo taxas menores, prazos mais longos e mais fôlego para reorganizar as finanças ou investir.

O Prêmio Exportação no RS

Organizações que se destacaram no setor exportador gaúcho, o Prêmio Exportação RS chega a 53ª edição nesta quinta-feira (14). Ao todo, 60 serão reconhecidas por sua competência de mercado, visão estratégica e contribuição para o fortalecimento da economia gaúcha. A edição 2025 ganha ainda mais relevância ao considerar os desafios enfrentados pelo setor, especialmente após os impactos das enchentes de 2024. A cerimônia de entrega do prêmio será na Casa NTX, em Porto Alegre.

Problemas oculares em crianças

O número de crianças e adolescentes com problemas oculares vem aumentando significativamente ano após ano. Um dos motivos é o uso precoce e excessivo de telas. Uma pesquisa realizada pela Agência Internacional de Prevenção da Cegueira (IAPB) e a Fundação Seva mostra que quase 800 mil crianças brasileiras vão para a escola com problemas de visão não corrigidos. Segundo o estudo, uma criança com problemas oculares como miopia, astigmatismo e hipermetropia aprende metade do que uma criança com visão boa ou corrigida.