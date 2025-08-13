Trump quer estender controle federal da polícia de Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca estender o período de 30 dias de controle federal da polícia de Washington, ampliando sua campanha para retirar autonomia do distrito federal americano. Nesta quarta-feira (13), ele pediu a seus colegas republicanos no Congresso que aprovem projeto de lei sobre criminalidade que incluiria essa extensão, cuja permissão depende do Legislativo.

Trump acrescentou que poderia declarar uma emergência nacional para realizar seu objetivo, caso os congressistas não ajam nesse sentido. O republicano também afirmou que a legislação eventualmente aprovada se aplicaria apenas à capital, mas também poderia ser usada como modelo para outras cidades —ele já citou Chicago, uma cidade tradicionalmente democrata, como exemplo de local que falhou em combater a criminalidade.

Não está claro, no entanto, como o caso de Washington seria modelo para outras cidades, uma vez que a lei que permite essa intervenção federal sobre as forças de segurança locais na capital é particular do distrito federal, chamada Lei de Autonomia (Home Rule Act), de 1973.

"Eu não quero declarar emergência nacional. Se eu tiver que fazê-lo, farei, mas acho que os republicanos no Congresso vão aprovar isso praticamente por unanimidade", disse, durante evento no Kennedy Center, embora não esteja claro em que lei ele se ampara para sugerir tal medida, já que a Lei de Autonomia não prevê isso.

"Não há nada sobre o presidente estender unilateralmente além dos 30 dias. Se os 30 dias acabarem, acabou", diz Claire Finkelstein, professora de direito da Universidade da Pensilvânia, sobre a Lei de Autonomia, à agência Reuters.

A recente interferência do presidente Donald Trump na segurança da capital dos Estados Unidos ampliou entre os moradores de Washington o receio de que o republicano tente avançar ainda mais contra o que há da autonomia adquirida pela cidade há 52 anos pela Lei de Autonomia.