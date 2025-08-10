Um novo espaço gastronômico

Porto Alegre acaba de ganhar um novo ponto de encontro que promete transformar a experiência gastronômica na cidade. Inaugurado no térreo da Fábrica do Futuro (Rua Câncio Gomes, 609 - Bairro Floresta), o Desafino Cozinha Experimental é um espaço sensorial e criativo que une comida de verdade, arte, inovação e convivência. A cozinha experimental aposta em menus sazonais e autorais, com ingredientes frescos e técnicas contemporâneas. O local contará com jantares temáticos, workshops de culinária e harmonizações com bebidas.

Cada prato é uma jornada

No Desafino, a comida é uma experiência. A cozinha experimental aposta em menus sazonais e autorais, com ingredientes frescos e técnicas contemporâneas que provocam e encantam o paladar. O público é convidado a participar de jantares temáticos que contam histórias, workshops de culinária que despertam o lado criativo e harmonizações com bebidas que transformam cada refeição em um momento único.

Vasques um ano de operação

O escritório Moraes Vasques Advogados acaba de completar um ano de funcionamento. Com atendimento em Porto Alegre, São Paulo, Brasília e país afora, o escritório foi fundado pelos advogados André Vasques, Viviane Vasques e Guilherme Moraes, e busca transformar a experiência jurídica em um momento de acolhimento em seu espaço, refletindo a filosofia dos sócios, que acreditam na relação mais humanizada com o cliente.

O projeto Plantando o Bem

Há 10 anos, a Cooperativa Santa Clara realiza, por meio do projeto Plantando o Bem, atividades voltadas à sustentabilidade e à alimentação saudável nas escolas. Nesta edição comemorativa, a iniciativa passará por 25 escolas em 13 cidades onde a Cooperativa possui atuação, com objetivo de beneficiar 2.500 crianças. Para marcar a 10ª edição, o projeto ganhou nova identidade visual, alinhada com as novas atividades lúdicas e educativas desenvolvidas por profissionais de nutrição e pedagogia.

Feira de alimentos e bebidas

Entre os dias 4 e 8 de outubro, a cidade de Colônia, na Alemanha, será palco da Anuga, uma das maiores feiras internacionais do setor de alimentos e bebidas. Para acompanhar as tendências globais e explorar novas oportunidades de inovação e crescimento, um grupo de micro e pequenas empresas do RS participará da imersão internacional promovida pelo Sebrae RS, em parceria com a Fiergs. As empresas foram selecionadas por meio de chamada pública.

As vendas de cimento em alta

A indústria brasileira de cimento iniciou o segundo semestre do ano com resultado positivo. Foram comercializadas 6,1 milhões de toneladas do produto em julho, aumento de 3,1% sobre igual mês de 2024 de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (Snic). A comercialização no acumulado dos sete primeiros meses do ano fechou em 38,2 milhões de toneladas, uma alta de 3,7%. As principais razões para o avanço do consumo continuam sendo o setor imobiliário aquecido e o mercado de trabalho em expansão.

A licença-paternidade de 60 dias

Com o tema da ampliação da licença-paternidade em evidência nas discussões sobre equidade de gênero e cuidado com os filhos, a Volkswagen Financial Services Brasil já se posiciona à frente dessa pauta e oferece uma política estruturada que concede 60 dias de licença remunerada aos seus funcionários que se tornam pais. A iniciativa faz parte de uma agenda mais ampla da empresa, voltada à inclusão, ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional e ao fortalecimento da cultura do cuidado, e vem ganhando adesão total entre os colaboradores.