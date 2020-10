Unesul comemora 56 anos

A Unesul Transportes chega aos 56 anos com 300 ônibus, atendendo 126 cidades gaúchas e outras 135 no transporte interestadual dos estados de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Em 2019, a empresa transportou 5,28 milhões de passageiros, percorrendo 2,7 milhões de quilômetros no atendimento aos clientes dos mais de 250 destinos. A companhia comemora a data parcelando as passagens em até seis vezes para qualquer viagem, tanto na aquisição pelo site, quanto presencial nas estações rodoviárias e com parcela mínima de R$ 5,00 sem prazo para término. Além disso, complementando a promoção de aniversário, nas compras pela internet, a taxa de administração no valor de R$ 4,00 não será cobrada em todas as passagens emitidas até o dia 15 deste mês, mesmo para viagens depois desta data.

Recuperação judicial

Escritório gaúcho Medeiros & Medeiros Administração Judicial, responsável pelo processo de reestruturação da Ecovix, fiscaliza uma das maiores recuperações judiciais do País, no valor de R$ 2,4 bilhões, do Estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco. Utilizando uma nova ferramenta, a mediação extrajudicial busca conciliação com 700 credores trabalhistas. Sua expertise se tornou referência nacional.

Preparando carreira

O Colégio Fleming - novidade em Porto Alegre -, ao mesmo tempo em que dá ênfase a uma preparação forte para o Enem e vestibulares também direciona seu foco nas escolhas profissionais dos estudantes, com disciplina exclusiva de planejamento de carreira e trilhas de concentração para personalizar os estudos dos alunos, que poderão optar entre carreiras relacionadas à saúde e ao empreendedorismo.

O empreendedorismo

O canal "Laranja & Marranghello Peritos Consultores", no youtube, dá dicas práticas e atualizadas para criação ou manutenção de empresas. Entrevistas e palestras de especialistas, minicursos e relatos de empreendedores injetam ânimo e sugerem estratégias, principalmente nestes tempos difíceis.

Exportação de usina de asfalto

Maior exportadora de usinas de asfalto do País, a Ammann, de Gravataí, comemora a produção da unidade número 200 da série Prime e o início de suas exportações à Ucrânia. "Estamos convictos de que poderíamos atingir um volume muito maior, mas, considerando que operamos em cenários adversos, a produção da Prime Número 200 é motivo de comemoração", destaca o presidente Gilvan Pereira. A Prime 140 usa um sistema que permite a adição de até 30% de material reciclado na mistura asfáltica, gerando menor liberação de gases nocivos à atmosfera e preservando o meio ambiente. A usina de asfalto opera na região de Sumy, a 250 quilômetros da capital Kiev, e tem capacidade para produzir até 140 toneladas de asfalto/hora.