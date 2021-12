Shopping Pontal chega aos 70%: de locação e obras

Quem passa pela avenida Padre Cacique diariamente, na ligação com a Zona Sul de Porto Alegre, vê que o novo shopping previsto para o segundo semestre de 2022 já tomou forma e avança rápido. Uma das lojas âncoras do Pontal Shopping está ganhando até pintura na fachada, pois abre entre março e abril. Os empreendedores também chegaram a quase 70% de comercialização da área bruta de vendas e no mesmo nível da construção civil. Neste momento, 550 trabalham atuam na execução. Na largada do ano, o número pula para 750. Está sendo instalada agora uma grande estrutura metálica, com 500 toneladas, da cobertura e fachada da alameda central. A loja da Leroy Merlin, com 8 mil metros quadrados, será a primeira a operar. Também deve ser entregue em março o parque público entre o empreendimento e a orla, com vias para acesso do fluxo da Padre Cacique. “O projeto compõe mais um trecho da orla, só que privado”, define Amélio José Tazoniero Júnior, diretor executivo da Pró-Overseas, gestora do Pontal. Tazoniero diz que há espaços em todas as áreas. Especial atenção é dada ao mix do market hall, o primeiro do Sul em shopping. O Pontal tem ainda um hotel da bandeira Hilton, e o hub da saúde. O shopping completo, com aporte de R$ 300 milhões, estreia em outubro.

Conheça as "quadro zonas inéditas" do empreendimento

Minuto Varejo - vídeo mostra obras do Pontal Shopping na orla do Guaíba em Porto Alegre - varejo - empreendimentos - consumo - imagem capa Patrícia Comunello

Só entrando na obra para entender melhor o que é o projeto do Pontal Shopping, e a coluna fez isso. Com mais de 60% da execução pronta e as principais conexões já estabelecidas, foi possível visualizar o que os empreendedores chamam de quatro zonas inéditas em shoppings no Sul do País. No vídeo, elas aparecem com clareza, sem contar os atrativos como a grande alameda central. Assista pelo QR Code. Novidades em sua região, envia para [email protected]

Youcom faz collab com grafiteiros de comunidade da Capital

Dimitri (esquerda), Luiza e Henrique criaram peças para a nova coleção da Youcom

Como a moda é collab (parcerias em coleções), a Youcom, braço jovem da Renner, foi buscar o protagonismo de três artistas da comunidade da Bom Jesus, em Porto Alegre. A coleção assinada por Dimitri Oliveira, Luiza Camara e Henrique Lopes faz parte da segunda coleção cápsula, lançada este mês. O sucesso da primeira collab, lançada no começo do ano, gerou a nova coleção. A líder do varejo de moda no Brasil criou seis peças com estampas exclusivas co-criadas com cada um dos três artistas da "Bomja", como é popularmente chamado o bairro. Dimitri, Luiza e Henrique foram convidados a traduzir pela sua arte respostas à pergunta sobre sonhos e transformações para 2022. Parte da renda da venda das confecções será revertida para a região por meio do Instituto Lojas Renner, braço social da varejista, explica a empresa. Fazem parte da nova cápsula duas camisetas, um moletom, um short, boné e bucket hat.

No Ponto: Tok Stok de cara nova

Minuto Varejo - Tok&Stok - loja da Rua 24 de Outubro - Porto Alegre - reforma - nova disposição de ambientes - orientação a consumidores - decoração - mobiliário - móveis - rede de lojas

