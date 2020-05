Supercomputador Santos Dumont vai ajudar pesquisadores

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) resolveu disponibilizar gratuitamente para pesquisadores e cientistas que trabalham em soluções para a nova pandemia de coronavírus os recursos de processamento paralelizado (GPU) do supercomputador Santos Dumont com o software Parabricks da Nvidia Enterprise.

O Santos Dumont é o maior supercomputador da América Latina e está localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele está envolvido em cerca de 150 projetos de pesquisas que atendem a exploração de petróleo e gás, carvão mineral e energias renováveis, desenvolvimento de fármacos para HIV, estudos sobre clima, e pesquisas dos vírus da Zika, Dengue, e, atualmente, também do novo coronavírus. O LNCC é uma Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Para otimizar o processo, o supercomputador foi atualizado com 376 GPUs Tesla V100 da Nvidia em dezembro de 2019. Isso fez com que ele passasse a ter uma capacidade de processamento total de aproximadamente 5,1 quatrilhões de operações por segundo.

O software usado pode reduzir o tempo para analisar um genoma humano inteiro de dois dias para menos de uma hora. Dada a disseminação sem precedentes da pandemia, gerar resultados em horas, em vez de dias, pode ter um grande impacto no entendimento da evolução do vírus e do desenvolvimento de vacinas.

“O supercomputador Santos Dumont será utilizado para o processamento de exomas e genoma humanos e genomas da Covid-19. Buscaremos variantes nas amostras de DNA de paciente e do vírus, para entendermos o comportamento da doença em diferentes indivíduos para dar suporte a estratégias de como enfrentar a pandemia”, explica o tecnologista do Laboratório de Bioinformática do LNCC, Luiz Gonzaga.