Supremos jeitinhos jurídicos

O STF já arquivou, ou remeteu para a primeira instância, mais da metade dos inquéritos abertos com base na delação da Odebrecht, anunciada como a "delação do fim do mundo", que viria a comprometer dezenas de parlamentares com foro especial. De 83 inquéritos abertos, 49 (ou 59% do total) não estão mais no Supremo: 22 foram arquivados por falta de provas, e 27 desceram para o primeiro grau, a maior parte para a Justiça Eleitoral, longe da criminal.

Nos casos de remessa, os ministros aplicaram o novo entendimento da corte, firmado em maio deste ano: a restrição da prerrogativa de foro, perante o STF, a supostos crimes cometidos no cargo e em razão dele. Foi, por exemplo, o caso do deputado federal gaúcho Onyx Lorenzoni (DEM), futuro ministro-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro (PSL), acusado de receber R$ 175 mil não declarados na eleição de 2006.

O leitor já sabe, mas não custa lembrar: caixa-2 é um crime mais brando, com pena máxima de cinco anos, não leva à prisão e prescreve mais rápido. Para a corrupção, a pena é maior: 12 anos. Um dos casos que foram para a Justiça Eleitoral em São Paulo é o do senador José Serra (PSDB-SP), suspeito de envolvimento em repasses ilícitos de R$ 2,2 milhões relativos a obras viárias no estado paulista. A avaliação inicial era de corrupção, mas a maioria da notória 2ª Turma concluiu pelo caixa-2 eleitoral.