A fabricante alemã expande o portfólio de seus veículos totalmente eletrificados com um modelo off road. Assim como o sedã esportivo Taycan, o SUV Taycan Cross Turismo utiliza uma propulsão elétrica inovadora, com uma arquitetura de 800 volts.

Quatro versões ficam disponíveis imediatamente em seu lançamento, com diferentes níveis de potência: 380 cv (Taycan 4 Cross Turismo), 490 cv (Taycan 4S Cross Turismo) e 625 cv (Taycan Turbo Cross Turismo e Taycan Turbo S Cross Turismo). O novo chassi com tração total e suspensão a ar adaptativa, que propiciam elevado dinamismo, é padrão em todas as opções.

Uma configuração opcional da suspensão aumenta a altura livre do solo em até 30 milímetros. Isso permite ao veículo trafegar também em condições fora-de-estrada difíceis.

O novo SUV elétrico da Porsche estreia na Europa no segundo trimestre de 2021. No Brasil, a marca irá comercializar apenas a versão Taycan 4 Cross Turismo, com preço a partir de R$ 649 mil - incluso o valor da instalação do carregador doméstico. As encomendas já podem ser realizadas e a previsão de entrega das primeiras unidades no País é para o segundo semestre.