Araricá ganha sistema de saneamento após 30 anos com investimento de R$ 34 milhões

A cidade de Araricá, no Vale do Sinos, terá água encanada pela primeira vez após 30 anos. Um investimento de R$ 34 milhões do Grupo Duane, principal acionista da Araricá Saneamento, realizado nos últimos dois anos, garantirá que até o fim desta semana a população tenha acesso ao serviço.

Como a água vinha de poços, a população não contava com abastecimento 24 horas. “Há 170 municípios sem conexão de saneamento no Rio Grande do Sul”, compara Paulo Canales, diretor do Grupo Duane. O negócio já atua em cidades de Santa Catarina, como Tubarão e Capivari de Baixo, somando agora, com a chegada ao Estado, 150 mil unidades atendidas.

A companhia não se diz concorrente da Aegea Corsan, pois seu foco são cidades com populações menores, de até 100 mil pessoas. Neste formato, teria capacidade para atender outras 20 no Rio Grande do Sul.

O desafio, agora, é fazer a população de Araricá se conectar à rede. Uma campanha porta a porta está em desenvolvimento e esclarecimentos serão feitos durante a Festa das Azaleias, na semana que vem.

O Marco do Saneamento exige que as prefeituras alcancem 90% de sistema de esgoto e 99% de água até 2033. Neste contexto, há oportunidades para o Grupo Duane expandir.

“Cerca de 40% das unidades já estão ligadas à rede em Araricá. Queremos chegar a 100% até dezembro. Estamos fazendo entre oito e 10 ligações por dia”, indica, citando que a cidade foi a que mais cresceu no último Censo, com uma população de 8.525 habitantes.

Canales afirma, ainda, que o segmento de saneamento tem inadimplência abaixo dos 2%, mas exige das empresas que atuam no setor investimentos altos para a construção das estruturas. “Gastam-se R$ 3 mil por habitante para o esgoto”, mensura, explicando que, por meio de licitação, esse é um custo que fica com a companhia privada.