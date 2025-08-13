Liderança é contexto, não controle

Wagner Mendonça

Liderar é antes de tudo confiar. Essa constatação não vem de teoria, mas de mais de duas décadas trabalhando com equipes em empresas multinacionais e, nos últimos anos, conduzindo operações no setor de tecnologia e crédito. Em um ambiente onde decisões equivocadas podem comprometer toda uma estratégia, seria natural imaginar que o controle rígido é o caminho mais seguro — eu vejo de outra forma. A verdadeira segurança nasce da clareza de propósito, e é isso que torna possível uma condução baseada em contexto ao invés de imposição.

Criar contexto, na prática, é garantir que as pessoas entendam por que fazem o que fazem. Isso se traduz em três pilares: sentido claro, impacto visível e liberdade para contribuir. Quando um colaborador percebe que sua ação específica pode viabilizar o acesso a um produto ou serviço que transforma a vida de alguém, o engajamento deixa de ser técnico e se torna humano. E quando isso acontece basta direcionar.

O desafio aumenta quando lidamos com equipes distribuídas por diferentes países, culturas e idiomas. Um time global exige coerência entre valores e prática, e sintonia não nasce de discursos prontos. Ela surge da experiência compartilhada, do exemplo diário, de histórias reais contadas dentro da organização. Casos bem-sucedidos indicados pelos próprios grupos, trocas em fóruns amplos e visibilidade para boas práticas ajudam a construir uma liderança que é viva e presente mesmo à distância.

Rigor no negócio, liberdade no time

É claro que não abrimos mão do acompanhamento minucioso do negócio. Atuamos com tecnologia, dados e risco, o que exige atenção constante aos indicadores e processos. Ainda assim, há uma diferença essencial entre gestão e liderança. Gerir é garantir que o plano seja cumprido; guiar pessoas é fazer com que se sintam parte de algo maior, desafiadas a crescer e livres para propor novos caminhos. Liberdade sem direção vira dispersão, controle sem sentido inibe o crescimento e restringe novas ideias. .

Acredito que boas ideias podem surgir de qualquer lugar, desde que o ambiente permita. Estimular o protagonismo é uma das responsabilidades centrais de quem ocupa posições de influência. Isso passa por criar canais reais de escuta, aproximar o time do contexto externo e valorizar a coragem de quem propõe algo diferente. Já presenciei mudanças importantes que nasceram de sugestões simples, porém poderosas, feitas por pessoas que tiveram espaço para se expressar.

Preparar líderes para esse tipo de cultura não acontece por acaso. Requer intenção, tempo e investimento. Fóruns de troca, pesquisas internas, planos individuais de desenvolvimento, incentivo à formação executiva e vivências internacionais são algumas das ferramentas que ajudam a sustentar essa dinâmica. É preciso também nutrir um senso coletivo de evolução. Liderar com base em contexto não é para quem busca controle absoluto, mas para quem acredita que bons times crescem com liberdade e senso de responsabilidade compartilhado.

Essa lógica tem se mostrado consistente mesmo em cenários de alta complexidade e mudança constante. Quando as pessoas entendem o porquê do que fazem, se movem com mais autonomia, colaboram com mais leveza e inovam com mais frequência. Nesse tipo de ecossistema, o medo dá lugar à confiança e a repetição abre espaço para reinvenção. O papel do líder deixa de ser o de apontar cada passo e passa a ser o de abrir caminhos.

Se há algo que aprendi ao longo da minha jornada, é que o impacto da liderança está no legado que deixa. E esse legado é o contexto que continua vivo mesmo quando o líder não está presente. Criar esse pano de fundo exige escuta genuína, consistência nas atitudes e coragem para confiar. Assim, os times caminham juntos — e vão muito além da presença de quem os conduz.

Country Manager da PayJoy