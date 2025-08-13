Flamengo x Inter terá transmissão em TV aberta para todo o Brasil

Reeditando o duelo das quartas de final da Libertadores de 2019, Inter e Flamengo voltam a se enfrentar, agora pelas oitavas de final da competição. Ambos ainda digerem as recentes eliminações na Copa do Brasil, mas mantêm na Libertadores o principal objetivo da temporada. O confronto, o mais caro desta etapa do torneio, está marcado para às 21h30 desta quarta-feira (13), no Maracanã, com transmissão aberta para todo o Brasil pela TV Globo e, no streaming, pelo Disney+. LEIA TAMBÉM: Inter vai ao Rio de Janeiro enfrentar o favoritismo do Flamengo pela Libertadores Os colorados retornam ao maior palco do futebol sul-americano uma semana depois da dura eliminação para o Fluminense. O revés chegou a provocar um princípio de crise no Beira-Rio, mas a vitória sobre o Bragantino, no fim de semana, reacendeu a esperança da torcida. Após a boa atuação diante dos paulistas, o jovem Ricardo Mathias e o uruguaio Alan Rodríguez devem iniciar entre os titulares. Do lado Rubro-Negro, o principal desfalque será Arrascaeta, suspenso. No lugar do camisa 10, a tendência é que Filipe Luís escale Luiz Araújo, com o atacante se revezando com Plata para cumprir o papel de armador. De resto, força máxima: estrelas como Jorginho, Samuel Lino e Pedro vão para o jogo. Em 2025, Inter e Flamengo se enfrentaram apenas uma vez. Pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, em março, as equipes ficaram apenas no empate em 1 a 1, no Maracanã.