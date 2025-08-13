Setor atacadista gaúcho debate inovação, logística e impactos da reforma tributária em fórum inédito

O comércio atacadista, elo estratégico na cadeia de suprimentos nacional, atravessa um período de transformações profundas impulsionadas pela digitalização, pelas novas dinâmicas de consumo e por mudanças relevantes no ambiente regulatório. Neste cenário, os sete Sindicatos do Comércio Atacadista do Rio Grande do Sul (Sindiatacadistas/RS) promovem, no dia 04 de setembro, em Porto Alegre, o 1º Fórum Atacadista RS. O evento reunirá empresários, especialistas e autoridades para discutir o futuro do setor e os desafios que impactam diretamente a competitividade do atacado.

Com o tema "Qual o futuro do atacado?", a programação contempla uma abordagem estratégica dos principais vetores de mudança no setor: cenário econômico e regulatório, inovação tecnológica, eficiência logística e comportamento do consumidor. Entre os temas que estarão em pauta, estão o impacto da inflação e das mudanças fiscais, o avanço da automação e da inteligência artificial, a digitalização dos canais de venda, além das exigências crescentes por agilidade e previsibilidade nas cadeias de suprimentos.

Reforma tributária: foco em transição e planejamento empresarial

Um dos painéis mais aguardados do encontro tratará do novo cenário tributário brasileiro e de seus impactos diretos sobre o setor atacadista. Intitulado “Tributação dos Dividendos, das Altas Rendas e Reforma Tributária do Consumo”, o painel contará com especialistas de referência nacional: o tributarista Rafael Pandolfo, o ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel e a advogada Tatiane Correa.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, Pandolfo antecipou parte da análise que fará durante o evento. “Vamos tratar dos desafios concretos da reforma. Só na primeira das leis complementares, são mais de 500 novos artigos. É uma mudança estrutural, que exige atenção redobrada das empresas”, destaca.

Para o especialista, os pontos que mais devem gerar dúvidas entre os empresários dizem respeito à gestão dos novos tributos (IBS e CBS) e aos impactos na carga tributária, especialmente durante o período de transição entre os modelos. “A estruturação correta e o conhecimento detalhado das regras serão determinantes para mitigar riscos e evitar perdas financeiras no novo sistema”, afirma.

Participação e informações

O Fórum Atacadista RS é voltado a empresários, lideranças setoriais, gestores logísticos e profissionais das áreas tributária e financeira. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site www.forumatacadista.com.br