ONG Sol Maior transforma a vida de crianças e de adolescentes

Há 15 anos, a ONG Sol Maior aposta na arte como ferramenta de transformação social de crianças e adolescentes em Porto Alegre. O projeto oferece oficinas gratuitas de música e dança para jovens em situação de vulnerabilidade social. Uma das exigências da instituição é que os alunos estejam matriculados no ensino público regular e, desde o início das atividades, mais de 4.000 pessoas receberam assistência diretamente da organização, e indiretamente mais de 15 mil.

Sempre envolvido com projetos sociais, César Franarin teve a oportunidade de criar o seu dentro do Theatro São Pedro (TSP) junto a Maria Teresa Campos. Utilizando o espaço do Multipalco do TSP, a ONG oferece oferece oficinas de violão, cavaquinho, bandolim, teclado, flauta, percussão, bateria, dança e canto coral. Todas as aulas funcionam no período inverso da escola. Além disso, os alunos recebem alimentação, cartão assistencial de passagens, uniforme, material pedagógico e participam de atividades culturais e de entretenimento proporcionadas pela Sol Maior.

O projeto também conta com uma sede na Associação das Creches Beneficentes do RS (Acbergs), no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Somando tudo, atualmente a Sol Maior tem matriculados 450 crianças e adolescentes. "O resultado é superior ao que nós imaginávamos. Sabe quando tu trabalhas, tu diz assim: 'bom, se eu conseguir ajudar uma criança ou duas ou três, eu já vou ficar feliz', mas a coisa ficou no num patamar muito superior", expressa Franarin, presidente da ONG.

Em razão da pandemia, a instituição teve que paralisar suas aulas presenciais e com isso muitas crianças ficaram distantes da atividade. Dessa maneira, as aulas passaram a ser online. No entanto, muitos alunos não possuíam equipamento adequado ou internet para acompanhar, junto a isso, a fome começou a afetar suas famílias. Assim, o projeto teve que mudar sua forma de atuação. Eles passaram a visitar as comunidades e arrecadaram cerca de 28 toneladas de alimentos foram entregues, além de vestuários, cobertores, gás e equipamentos domésticos. "Numa situação de emergência, a gente se obriga a fazer aquilo que é necessário", sentencia Franarin.

Apesar desse trabalho feito durante esse período crítico, a caridade não é o principal princípio do Sol Maior, mas, sim, altruísmo: "Altruísmo não é apagar incêndio, é preparar a pessoa pra atravessar situações difíceis. Então a gente prepara essas crianças para se transformarem em cidadãos", revela Franarin. O que a ONG busca é um trabalho a longo prazo, no qual todas as atividades empenham-se em transmitir novos valores de responsabilidade, de respeito à família, longe das drogas e violência.

Agora com a retomada das aulas presenciais, a Sol Maior também voltou com os espetáculos. Antes, ocorriam regularmente em hospitais, escolas, casas de idosos e, é claro, no Theatro São Pedro. Até o ano de 2019, a média mensal de frequência dos alunos era 95%, em 2020 o atendimento tomou outra forma. Ao retornar em maio de 2021 de forma presencial, foram realizados mais de 3000 atendimentos. Os alunos foram divididos em grupos respeitando os protocolos sanitários.