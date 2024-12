LISTA: 21 novas hamburguerias, sorveterias e lancherias para conhecer em Porto Alegre

Negócios voltados aos lanches rápidos e para compartilhar com os amigos movimentaram o mercado de Porto Alegre em 2024. Conheça as novidades que o GE selecionou:



1. Pretti Burger

Felipe Mayer Pereira é o empreendedor à frente do Pretti Burguer JÚLIA FERNANDES / ESPECIAL / JC

Inaugurado em maio, o Pretti Burger é um delivery especializado em smash burgers. O estabelecimento oferece sete opções de hambúrgueres em seu cardápio, o mais clássico custando R$ 26,00 e o smash de bacon, um dos preferidos, sai a partir de R$ 28,90. Além dos hambúrgueres, o cardápio conta com acompanhamentos, como batatas fritas e nuggets. O Pretti funciona de segunda a domingo, das 18h30min às 22h45min.

2. Mai Cake

Parceria entre as empreendedoras se materializou na nova unidade JÚLIA FERNANDES / ESPECIAL / JC

Mai Cake Veg e a Alface Subversiva, marcas veganas, abriram seu primeiro ponto físico juntas. Oferecendo cookies, cupcakes, pasteis, esfihas, entre outros produtos, o estabelecimento busca levar opções variadas e comida de qualidade para o público vegano. O estabelecimento fica na avenida Venâncio Aires, nº103, na Cidade Baixa. O local funciona de segunda a sexta, das 11h às 18h, e aos sábados, das 11h às 16h.

3. Mark Hamburgueria

Mark Bandeira, proprietário da Mark Hamburgueria, que abrirá nova unidade no bairro Bom Fim NATHAN LEMOS / JC

Após as enchentes, a rede Mark Hamburgueria abriu uma nova unidade no bairro Bom Fim, na rua Felipe Camarão, nº 383. O restaurante oferece os tradicionais hambúrgueres da marca e acompanhamentos. Os hambúrgueres partem de R$ 38,90, enquanto as porções variam entre R$ 23,90 e R$ 32,90. Nas terças, o local funciona das 18h às 23h, e de quarta a sexta, das 11h30min às 23h30min, fechando entre às 16h e 18h. Aos sábados e domingos, a operação é das 11h30min às 23h30min.

4. Coccaderia

Filipe Sales e Priscila Portal são sócios da Coccaderia.Co EVANDRO OLIVEIRA/JC

Coccaderia.Co é a primeira cocaderia de Porto Alegre. O estabelecimento oferece mais de 20 sabores de cocadas, entre eles chocolate, leite condensado, tradicional, leite ninho, maracujá, pistache, frutas vermelhas, além dos pés de moleque e doce de leite. Os produtos partem de R$ 8,00 e podem ser retirados no local ou por delivery. O estabelecimento está localizado na Praça Dom Feliciano, nº106, no Centro Histórico, funcionando de segunda a sexta, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 17h.

5. Mima

Maria Hagel é um dos nomes por trás da Mima, focacceria no Moinhos de vento STÉFANI RODRIGUES/ESPECIAL/JC

Mima é um restaurante de focaccias recheadas na Galeria Moinhos de Vento. O local oferece seis sabores de focaccia, sendo cinco salgados e um doce. Entre os destaques, está o sabor Sexy, recheada com presunto parma, tomate ralado, creme de ricota com limão siciliano e rúcula selvagem. As focaccias recheadas variam entre R$ 27,00 e R$ 39,00, enquanto a Focaccia do dia, vendida inteira e sem recheio, custa R$ 32,00. A Mima Focacceria está localizada na Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, nº 1211, no bairro Moinhos de Vento. A operação é de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h.

6. Bom Garoto

Thayllor Didarte e Paulo Machado estão à frente do Bom Garoto, novo xis de Porto Alegre TÂNIA MEINERZ/JC

O objetivo do Bom Garoto é ser um xis com foco em qualidade e com uma pegada jovem. O negócio utiliza insumos como carne Angus e pão de fermentação natural para conquistar a clientela e oferece oito opções de xis, divididos em sabores tradicionais e autorais. O Bom Garoto funciona de segunda a domingo, das 18h30min às 23h, na rua Silva Só, n° 96. O empreendimento, que opera apenas por delivery e retirada, está presente no aplicativo iFood.

7. Pastelito

O Pastelito é o primeiro pastel orgânico de Porto Alegre PASTELITO/DIVULGAÇÃO/JC

Produtora ecológica e integrante da Rama, Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana, Maria Salete Korpalski decidiu empreender na área e criou o Pastelito, o primeiro pastel 100% orgânico de Porto Alegre. O cardápio do Pastelito é sazonal, já que os insumos são produzidos naturalmente, mas alguns sabores são figurinhas carimbadas como o de frango com tortéi, frango desfiado, tortéi e torta de maçã. O Pastelito está disponível nas quintas e nos sábados, na Feira Ecológica do Centro Administrativo Municipal e na Feira Orgânica do Bom Fim.

8. Toutsie

A Toutsie busca unir a essência das pâtisserie francesas com as padarias americanas dos anos 1940 TOUTISE/DIVULGAÇÃO/JC

Com oito sedes espalhadas pelo País, a Toutsie abriu uma sede na capital gaúcha. A marca tem como foco os sanduíches de sorvete e busca unir a essência das pâtisseries francesas com as padarias americanas dos anos 1940. Na Toutsie, é possível personalizar o produto da sua maneira, escolhendo duas camadas, os recheios e os toppings, o que faz com que os clientes tenham mais de 2,5 mil opções para montar o sanduíche. A Toutise está localizada no shopping Iguatemi, na avenida João Wallig, n° 1800, no bairro Passo d'Areia.

9. Marciano's Burguer

Eduardo Schussler é um dos rostos por trás do Marciano's Burguer TÂNIA MEINERZ/JC

Fundado em 2019, o Marciano's Burguer está de casa nova. O novo espaço, localizado em frente ao estádio Beira-Rio, conta com uma temática alienígena, além de uma pista de boliche. Na parte gastronômica, o empreendimento aposta na variedade. De segunda a terça-feira, o restaurante opera no formato à la carte, oferecendo hambúrgueres, assados e petiscos em geral. De quarta-feira a domingo, o restaurante conta com rodízios de mini-hambúrguer. O Marciano's está localizado na rua Otávio Dutra, n° 20, e funciona todos os dias, das 17h às 23h.

10. Sando

Gustavo Igor e Letícia Sato são os sócios da Sando, operação focada em sanduíches típicos japoneses TÂNIA MEINERZ/JC

Sando é uma lancheria especializada em comida de rua japonesa com foco nos sandos, sanduíches típicos do Japão. Os produtos do empreendimento são os sandos, oferecidos em diversas versões, entre elas está o katsu sando, a versão mais clássica do sanduíche, feito com carne de porco empanada. Além disso, opções veganas e vegetarianas estão disponíveis. A Sando está localizada na Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, n° 1211 e opera das 11h30min às 22h.

11. Gelato Borelli

André e Patrícia Batista, empreendedores à frente da Gelato Borelli STÉFANI RODRIGUES/ESPECIAL/JC

Gelato Borelli é uma franquia de gelatos, tradicional sorvete de origem italiana, que já conta com mais de 200 unidades pelo Brasil, e abriu a primeira loja em solo gaúcho neste ano. O empreendimento disponibilizará 16 sabores que podem ser consumidas em 3 tamanhos de copo três tamanhos de copo, que partem de R$ 19,00. a Gelato Borelli opera no BarraShoppingSul, na avenida Diário de Notícias, nº 300, no bairro Cristal, e funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 20h.

12. Amira Shawarma

Juliana Pacheco está a frente da Amira, lancheria especializada em shawarmas que está chegando em Porto Alegre STÉFANI RODRIGUES/ESPECIAL/JC

Tradicional de Pelotas, a Amira Shawarma chegou a Porto Alegre em agosto deste ano. Com o objetivo de oferecer shawarmas - típico sanduíche árabe - com um toque brasileiro, o principal diferencial do restaurante, segundo a empreendedora, é o foco na experiência do consumidor. O empreendimento conta com quatro opções de shawarma e acompanhamentos como esfirras folhadas, batatas fritas e quibes. A Amira Shawarma está localizada na Galeria Moinhos de Vento, avenida Independência, n° 1211, no bairro Independência.

13. D'Galeto & Gato - Lancheira

Aurio Giovanella, proprietário do Mek Aurio, que abre nova unidade sob Viadutor Obirici, no Passo d!Areia. TÂNIA MEINERZ/JC

O tradicional churrasquinho do Viaduto Dom Pedro I, no bairro Praia de Belas, e no entorno do estádio Beira-Rio, o D'Galeto & Gato expandiu suas atividades para mais um viaduto neste ano. Hoje, o empreendimento contempla também a comunidade da Zona Norte, operando no Viaduto do Obirici. A chegada na região veio a partir de uma licitação para revitalização do viaduto, que foi grafitado pelo artista Erick Citron, com imagens que contam sobre a lenda da indígena Obirici. Segundo Aurio, o empreendedor à frente do churrasquinho, o objetivo do negócio é contribuir para que o local se torne um espaço agradável e frequentado pelos moradores.

14. Larguito

Diego Serafini e Henrique Cavalheiro são sócios da Larguito EVANDRO OLIVEIRA/JC

Em abril deste ano, o Mercado Público ganhou a primeira hamburgueria da sua história. Em uma das pequenas portinhas em frente ao Largo Glênio Peres, está a Larguito. Com a proposta de levar um fast food democrático e de qualidade para o local, o foco é no público jovem. No cardápio, há opções para café da manhã, como pão de queijo, queijo quente, pão com ovo e bacon e iogurte com granola. O carro-chefe da casa são os combos de hambúrguer com batata frita e refrigerante, além dos milk-shakes, uma das apostas da marca. A Larguito funciona de segunda a sábado, das 9h às 19h.

15. Soberano



Gabriel Abreu, 28 anos, é o nome por trás do Soberano Xis Gabriel Santini Pompeo/Soberano/Divulgação/JC

Com operação desde 2020 na Capital, o Soberano inaugurou uma nova unidade em abril. As vendas dos clássicos xis e hambúrgueres, além das novidades acrescidas para sobremesas, como o pudim, churros e milk-shakes, ocorrem também no bairro Menino Deus. Com restaurante e delivery, o ponto fica na avenida José de Alencar, n° 738, com funcionamento das 11h às 23h45min de segunda a quinta-feira, e das 11h às 01h de sexta a domingo.

16. Ursa



Ingrid Cavalli e Alexandre Adolfo são os empreendedores por trás da Ursa. TÂNIA MEINERZ/JC

Ursa é uma padaria especializada em pães especiais, confeitaria e doces que tem como objetivo oferecer um cardápio sazonal e com inspirações internacionais. A ideia dos empreendedores é que a Ursa não siga um conceito rígido de cardápio, mas sim uma abordagem mais flexível e experimental, oferecendo produtos como pães de milho e de abóbora, doces e bolos artesanais. A Ursa está localizada na rua Doutor Sebastião Leão, nº 46, no bairro Azenha.

Ursa é umaque tem como objetivo oferecer um cardápio sazonal e com inspirações internacionais. A ideia dos empreendedores é que a Ursa não siga um conceito rígido de cardápio, mas sim uma abordagem mais flexível e experimental, oferecendo produtos como pães de milho e de abóbora, doces e bolos artesanais. A Ursa está localizada na rua Doutor Sebastião Leão, nº 46, no bairro Azenha.

17. Crepefy

CREPEFY FERNANDA FELTES/JC

Crepefy é uma franquia paulista de crepe francês que surgiu com o objetivo de oferecer para o público brasileiro o clássico crepe francês. Em pouco mais de um ano de negócio, a franquia conta com 81 unidades espalhadas pelo Brasil. Em Porto Alegre, a operação está localizada na avenida Venâncio Aires, nº 29, na Cidade Baixa, e funciona de terça a sábado das 11h30min às 22h30min e, aos domingos, das 15h30min às 22h30min.

. Em pouco mais de um ano de negócio, a franquia conta com 81 unidades espalhadas pelo Brasil. Em Porto Alegre, a operação está localizada na avenida Venâncio Aires, nº 29, na Cidade Baixa, e funciona de terça a sábado das 11h30min às 22h30min e, aos domingos, das 15h30min às 22h30min.

18. Luigi Pasteis

A nova operação do Luigi Pastéis Artesanais conta com todos os sabores já disponíveis no delivery GIOVANNA SOMMARIVA/ESPECIAL/JC

Luigi Pastéis Artesanais existe desde 2015, porém, desde a pandemia, a pastelaria operava apenas com delivery. Isso mudou este ano, com a abertura da loja física localizada na travessa do Carmo, n° 64, na Cidade Baixa. O empreendimento oferece mais de 40 opções no menu, entre doces e salgados, e funciona de segunda a sábado das 10h30min às 23h30min e aos domingos das 18h às 23h30min.

19. Konioca



Konioca tapioca em cone FERNANDA FELTES/JC

Konioca tem origem em Manaus e é especializada em tapiocas recheadas em formato de cone. O empreendimento que chegou a Porto Alegre este ano conta com mais de 15 recheios disponíveis, com destaque para a carne seca com requeijão e de Nutella com morango e M&m's. Além disso, a Konimaki, uma tapioca recheada com salmão e cream cheese, também agrada a clientela. Localizada no segundo piso do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, a Konioca abre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, o funcionamento acontece das 11h às 21h.

Konioca tem origem em Manaus e é. O empreendimento que chegou a Porto Alegre este ano conta com mais de 15 recheios disponíveis, com destaque para a carne seca com requeijão e de Nutella com morango e M&m’s. Além disso, a Konimaki, uma tapioca recheada com salmão e cream cheese, também agrada a clientela. Localizada no segundo piso do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, a Konioca abre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, o funcionamento acontece das 11h às 21h.

20. Tropino



Rachelle Moraes é o nome por trás da Tropino Gelateria Semifreddo FERNANDA FELTES/JC

Tropino é uma gelateria especializada em sorvetes semifreddo- gelato à base de ovos pasteurizados e creme de leite fresco, feito de forma artesanal, sem incorporação de ar - localizada na Galeria Champs Elysees, no bairro Moinhos de Vento. O destaque vai para o sabor triplo, que combina camadas de doce de leite, chocolate branco e chocolate ao leite. A Tropino opera de terça-feira a domingo, das 11h30min às 19h, na rua 24 de Outubro, nº 435.

Tropino é uma gelateria- localizada na Galeria Champs Elysees, no bairro Moinhos de Vento. O destaque vai para o sabor triplo, que combina camadas de doce de leite, chocolate branco e chocolate ao leite. A Tropino opera de terça-feira a domingo, das 11h30min às 19h, na rua 24 de Outubro, nº 435.

21. Brioche Gelato

A tradicional sobremesa italiana é uma espécie de sanduíche de gelato FERNANDA FELTES/JC