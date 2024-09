Franquia de gelatos italianos de Ribeirão Preto chega a Porto Alegre

Stéfani Rodrigues

19 Setembro 2024

A primeira unidade da Gelato Borelli no Rio Grande do Sul será inaugurada na quarta-feira (25)

Fundada em 2013 em Ribeirão Preto, a Gelato Borelli é uma franquia de gelatos, tradicional sorvete de origem italiana, que já conta com mais de 200 unidades pelo Brasil. Em uma viagem ao Paraná, o casal Patrícia e André Batista conheceu o negócio e rapidamente se apaixonaram pelo produto. Essa paixão materializou-se na primeira unidade da Gelato Borelli em solo gaúcho. Com inauguração marcada para a próxima quarta-feira (25), o negócio operará no BarraShoppingSul. Os empreendedores, que já operam a clínica de saúde e bem-estar para mulheres Physic, na Zona Norte da Capital, e uma unidade da franquia MultiCoisas, estavam em uma viagem em Londrina para encontrar seus sócios e parceiros comerciais da MultiCoisas, Celso e Estela Iwankiw. Mirando na abertura de um novo negócio, mas sem uma ideia de em qual setor investir, Patrícia lembra que conheceu a Borelli durante um passeio e rapidamente se identificou com o propósito da marca. “Minha intenção como empreendedora sempre foi vender um sentimento. Quando vi o slogan da Gelato Borelli, ‘a felicidade tem sabor’, eu me apaixonei”, conta a empreendedora. Os casais, então, uniram-se em uma nova sociedade e decidiram trazer o gelato artesanal para a capital gaúcha. A empreendedora conta que, no entanto, o ponto para a abertura da gelateria gerou um impasse. Patrícia lembra que, na semana em que os sócios haviam batido o martelo para a escolha do endereço, a enchente atingiu a Capital. “Chegamos a pensar em recuar quando isso aconteceu, mas então nos surgiu a oportunidade aqui no BarraShopping. E é um shopping muito familiar, então foi uma das coisas que nos fez optar pelo Barra”, explica.