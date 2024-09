Tradicional loja de bolos do Bom Fim comemora nove anos

Fome De Bolo, loja com foco em bolos caseiros, completa nove anos de operação em setembro. A marca, criada pelas irmãs paulistas Daniela e Roberta Pessuti, teve início em feiras de rua e conquistou seu primeiro ponto físico em 2015, no bairro Bom Fim. Após alguns anos, as sócias abriram uma loja e café na Zona Sul de Porto Alegre, mas, com a pandemia de Covid-19, tiveram de fechar o local. Atualmente, a Fome de Bolo (@fomede.bolo) conta com duas unidades, localizadas na Fernandes Vieira e na Anita Garibaldi, inaugurada em 2021.



"Foram períodos conturbados. Passamos por pandemia, enchente, foram muitos desafios. Tem sido desafiador, mas estamos conseguindo tocar bem. Depois da pandemia, passamos por um momento bem difícil, mas agora já deu uma estabilizada", relata Daniela.



Os bolos caseiros continuam sendo o foco da marca, oferecendo mais de 25 opções de sabores, incluindo opções diet e veganas. Além dos bolos, as irmãs ampliaram o cardápio, incluindo tortas, pudins, biscoitos, empadão, entre outros produtos. "Estamos investindo na parte de tortas. Inclusive, no aniversário de nove anos, estamos lançando sete sabores de torta bombom, que é recheada e tem cobertura de ganache. Ela é mais elaborada, mas sem perder a essência do bolo caseiro, do bolo feito em casa", explica a proprietária, que segue prezando pela produção artesanal.

Para dar conta das duas unidades, as sócias se dividem. Daniela é responsável pela unidade da Fernandes Vieira, cuidando das vendas e finalização das iguarias, enquanto Roberta se dedica à loja da Anita Garibaldi, onde está a produção central dos produtos. Ambas as lojas têm o mesmo formato de atendimento, que é o take away, com vendas diretas no balcão, e tele-entrega. "Antes da pandemia, tínhamos muito mais entrega no balcão, com pessoas que vinham buscar. Depois, sentimos que isso mudou um pouco, e agora temos bastante tele-entrega por aplicativo e pelo nosso serviço próprio", conta Daniela.



De acordo com ela, a loja mais antiga concentra um movimento maior, pois a marca já é bem conhecida no bairro. Já o ponto no bairro Mont'Serrat, por ser mais recente, ainda está conquistando o público da região, mas, segundo a empreendedora, está com uma boa aceitação.



De acordo com ela, a loja mais antiga concentra um movimento maior, pois a marca já é bem conhecida no bairro. Já o ponto no bairro Mont'Serrat, por ser mais recente, ainda está conquistando o público da região, mas, segundo a empreendedora, está com uma boa aceitação.

Há nove anos no mercado e com o crescimento de lojas voltadas para a produção de bolos, a marca busca inovar e se atentar às tendências do mercado. "Ficamos atentas, principalmente, às tendências e aos virais da internet. Hoje em dia, há muitos sabores que viralizam, como o pistache. No último Natal, lançamos uma linha especial de pistache", conta Daniela sobre a ideia é apostar em linhas sazonais e em datas específicas. Além dos produtos à pronta-entrega, as irmãs trabalham com encomendas para eventos, oferecendo tortas de diversos tamanhos.

Para comemorar os nove anos, as sócias criaram três promoções envolvendo a linha de tortas bombom, além de sorteios e uma festa de aniversário, que ocorrerá no dia 28 de setembro. As informações completas sobre promoções e sorteios estão disponíveis nas redes sociais da Fome de Bolo.



"Este ano foi bom para nós. Estamos bem estabilizadas e conseguimos nos recuperar de todas essas questões", afirma Daniela. Faltando um ano para completar uma década de operação, o empreendimento conta com nove colaboradoras, todas mulheres. "Sempre priorizamos trabalhar com mulheres e ter um time totalmente feminino", declara a empreendedora, que já pensa no futuro. "Temos vontade de abrir outras unidades, talvez menores, que atendam outros bairros, mas queremos manter a produção centralizada para continuar entregando produtos de qualidade", assegura.