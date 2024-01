Especializada em tapioca em cone, franquia de Manaus abre unidade em Porto Alegre

Konioca é a mais nova operação do segundo piso do tapiocas recheadas em formato de cone. O negócio conta com aporte dos empresários Joel Jota e Raphael Mattos, que auxiliaram no processo de franqueamento do marca. Foram abertas 30 unidades nos últimos três meses, sendo uma na Capital. A segunda unidade em Porto Alegre deve ser inaugurada em março, em shopping da Zona Sul. é a mais nova operação do segundo piso do Shopping Iguatemi , em Porto Alegre. A loja tem origem em Manaus e é especializada em. O negócio conta com aporte dos empresários Joel Jota e Raphael Mattos, que auxiliaram no processo de franqueamento do marca. Foram abertas 30 unidades nos últimos três meses, sendo uma na Capital. A segunda unidade em Porto Alegre deve ser inaugurada em março, em shopping da Zona Sul.

Mariane Gonçalves e Maurício dos Santos são os franqueados gaúchos. No entanto, a ideia da Konioca é de Marcela Martins. Inspirada nas pizzas em formato de cone que experimentou no Canadá, a empreendedora desenvolveu equipamentos e gomas específicas para aplicar o conceito em tapiocas. A primeira sede da marca foi inaugurada em 2021, em Manaus.

O modelo de franquias foi implementado a partir da entrada de Joel Jota e Raphael Mattos no negócio, que aconteceu em 2023. Os empresários foram os responsáveis por escolher os 30 franqueados da Konioca. “O Joel Jota me ligou, eu nem esperava. Ele ligou para todos os 30 para dizer que foram selecionados”, recorda Maurício. Em novembro, foi inaugurada a primeira franquia da marca, localizada em Aracaju. A sede da Konioca de Porto Alegre abriu as portas no dia 23 de dezembro.

Em menos de um mês de operação, a loja vendeu mais de 3 mil tapiocas em cone , o que coloca a unidade de Porto Alegre entre as franquias da Konioca que mais estão se destacando. A boa recepção do público surpreendeu, inclusive, o Shopping Iguatemi, como contam os franqueados. “As pessoas chegam pela curiosidade. Alcançamos esses números de forma orgânica. O público vem até a gente”, diz Maurício.

Recheios das tapiocas

As opções mais pedidas pelos clientes, segundo sócios, são as tapiocas em formato de cone recheadas de carne seca com requeijão e de Nutella com morango e M&m’s. No entanto, a alternativa que mais chama a atenção é a Konimaki, uma tapioca recheada com salmão e cream cheese que se assemelha ao conceito de um temaki. São mais de 15 recheios disponíveis. O valor por unidade parte de R$ 12,90.

Próxima unidade em Porto Alegre será na Zona Sul

A Konioca é o primeiro empreendimento do casal Mariane e Maurício. “Está sendo muito prazeroso, é uma área que gosto muito”, destaca a sócia, que é professora por formação. O entusiasmo leva a dupla a apostar em uma segunda unidade do negócio, que deve ser inaugurada em março, em shopping da zona sul de Porto Alegre. Para o futuro, os empreendedores também planejam administrar uma sede móvel da Konioca.

Interessados em participar do processo de franqueamento do negócio devem entrar em contato pelo site da marca. Para abrir uma loja, o investimento parte de R$ 125 mil.

Informações gerais da Konioca

Localizada em frente à Renner, no segundo piso do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, a Konioca abre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, o funcionamento acontece das 11h às 21h.