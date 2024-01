Iguatemi Porto Alegre tem alta de 11% em vendas em 2023

O Iguatemi Porto Alegre fechou 2023 com alta de 11,7% nas vendas e 4,5% no fluxo de veículos em relação a 2022, informou a direção do empreendimento, que é ligado ao grupo Iguatemi, também dono do Praia de Belas Shopping e I Fashion Outlet Novo Hamburgo. O ano teve a chegada de novas marcas, entre elas a Gucci, do segmento de luxo reforçando a ala dentro do mix, megaloja da Pompéia e operação da Tramontina, que também abriu no BarraShoppingSul. Segundo a gerente-geral do Iguatemi, Nailê Santos, a campanha promocional de Natal teve muito peso no resultado, puxando o fluxo desde novembro. Os números indicam que, de 16 de novembro a 6 de janeiro, o crescimento foi de 9,5% em número de notas fiscais trocadas, com valor acumulado avançando 13,6% frente a 2022. O número de novos participantes subiu 28%, diz o shopping. Uma das ações previa doação de R$ 10 mil a instituições dentro da campanha Natal do Bem. A mais votada foi a Pequena Casa da Criança. “Fechamos 2023 com ótimos números e orgulhosos desta trajetória de fazer o bem (campanha de doação de Natal), contribuindo para instituições tão relevantes”, comentou Nailê, em nota. A campanha arrecadou quase R$ 200 mil