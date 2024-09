Empreendedores abrem delivery de xis com carne Angus e pão de fermentação natural em Porto Alegre

Foi pensando em abrir um xis com foco em qualidade e com uma pegada jovem que os empreendedores Paulo Machado e Thayllor Didarte criaram o Bom Garoto. Vendendo exclusivamente por delivery e take away, o negócio utiliza insumos como carne Angus e pão de fermentação natural para conquistar a clientela.



Paulo e Thayllor são amigos há mais de uma década e sempre tiveram vontade de abrir um negócio em conjunto. A dupla trabalhou em uma famosa hamburgueria da Capital e, assim, decidiu que queria empreender no ramo da gastronomia. “Somos amigos há bastante tempo e sempre falamos em empreender. Foi nesse ano que decidimos abrir o próprio negócio, mas o desejo sempre esteve ali”, lembra Paulo.



Inicialmente, como teste, eles abriram uma franquia de delivery da empresa em que trabalhavam anteriormente. Depois de adquirir a experiência necessária e entender como este tipo de operação funcionava, Paulo e Thayllor decidiram que era hora de ter uma marca própria. “Era confortável. Assim, fizemos um teste com uma marca que já era relativamente consolidada e que já tinha um público. Isso também nos ajudou a conseguir investir na nossa marca agora”, afirma Thayllor.

A marca tem como objetivo aproximas os jovens do xis, lanche tradicional do RS BOM GAROTO/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC



Assim nasceu o Bom Garoto Xis. O empreendimento, segundo os sócios, tem na utilização de insumos de alta qualidade o seu principal diferencial. “ Por termos trabalhado com hamburgueria, decidimos fazer um xis com os ingredientes da mesma qualidade, ou até mesmo superiores do que usávamos antes. Então, usamos carne Angus e pão de fermentação natural, por exemplo ” , explica Thayllor.



Outro diferencial apontado pela dupla é a identidade visual. Paulo e Thayllor acreditam que o xis não é o lanche favorito dos jovens hoje em dia, e buscaram, assim, criar um delivery com uma pegada mais jovem e despojada. “Queríamos um xis mais com a nossa personalidade, com a nossa cara. Com uma pegada mais jovem. Nossa geração é mais do hambúrguer, ou de outros lanches, e sinto que o xis, muitas vezes, fica deixado de lado”, pondera Thayllor. Assim nasceu o Bom Garoto Xis. O empreendimento, segundo os sócios, tem na utilização de insumos de alta qualidade o seu principal diferencial. “, explica Thayllor.Outro diferencial apontado pela dupla é a identidade visual. Paulo e Thayllor acreditam que o xis não é o lanche favorito dos jovens hoje em dia, e buscaram, assim, criar um. “Queríamos um xis mais com a nossa personalidade, com a nossa cara. Com uma pegada mais jovem.”, pondera Thayllor.

LEIA TAMBÉM> Empreendedora lança primeira marca de pastel orgânico de Porto Alegre

Cardápio com lanches tradicionais e autorais

O Bom Garoto oferece oito opções de xis, divididos em sabores tradicionais e autorais. Por lá, são oferecidos xis salada - que consta no cardápio com o nome de Sempre Bom -, o de frango - chamado de Nunca Errou -, o de calabresa - Bem Pensado -, a opção vegana, que é feita com hambúrguer de lentilha - chamado De Boa -, e o de Coração de Galinha - o Calma Coração. Os autorais são o Caramelizou, com cebola caramelizada, o Vem Bem, que conta com três tipos de queijo, e o Do Bom, com provolone e bacon.

Com foco no público jovem, o Bom Garoto aposta em uma identidade visual mais despojada BOM GAROTO/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC



Paulo e Thayllor, atualmente, são responsáveis por toda a operação. A dupla, então, criou o cardápio e os novos sabores, produz os lanches, é responsável pela limpeza, pelos pedidos e até mesmo o pelo Marketing do negócio. “Nós criamos o cardápio. A gente participava ativamente da criação de sabores na hamburgueria. Por enquanto, a operação é só nos dois. Fazemos tudo por aqui”, afirma Paulo. Paulo e Thayllor, atualmente, são responsáveis por toda a operação. A dupla, então, criou o cardápio e os novos sabores, produz os lanches, é responsável pela limpeza, pelos pedidos e até mesmo o pelo Marketing do negócio. “Nós criamos o cardápio. A gente participava ativamente da criação de sabores na hamburgueria. Por enquanto, a operação é só nos dois. Fazemos tudo por aqui”, afirma Paulo.

Informações gerais sobre o xis Bom Garoto



O Bom Garoto funciona de segunda a domingo, das 18h30min às 23h, na rua Silva Só, n° 96. O empreendimento, que opera apenas por delivery e retirada, está presente no aplicativo iFood. Mais informações no Instagram (@bomgaroto.poa) ou pelo WhatsApp (51) 99727-0382.