Empreendedora lança primeira marca de pastel orgânico de Porto Alegre

Produtora ecológica e integrante da Rama, Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana, Maria Salete Korpalski decidiu empreender na área e criou o Pastelito, o primeiro pastel 100% orgânico de Porto Alegre. Com um cardápio sazonal, a empreendedora vende seus produtos em feiras ecológicas da Capital.



Salete explica que sempre foi apaixonada pela comida ecológica e, em 2016, associou-se à Rama. A empreendedora trabalhava como CLT, mas conta que, por ser filha de agricultor e já seguir um estilo de vida mais saudável, a vontade de se tornar produtora ecológica surgiu naturalmente.



“Trabalhei em outra área de atuação, bem diferente desta. Mas sempre tive uma quedinha por esta área. Assim, decidi parar o que estava fazendo e ingressar na Rama”, lembra Salete.



Em 2017, a empreendedora passou a frequentar feiras e vender produtos orgânicos. Foi assim até o início de 2023, quando a ideia de criar um novo produto orgânico surgiu. “Sempre fui uma pessoa criativa e inovadora. Queria lançar um produto novo que não tivesse nas feiras. Na associação, temos um grupo de compras coletivas e ali conheci o frango orgânico e todos os outros insumos que precisaria para fazer o pastel orgânico”, explica, Salete.

Com a ideia em mente, o projeto foi, aos poucos, saindo do papel. Segundo a empreendedora, foram muitos testes para que o produto ficasse pronto. Depois disso, Salete

Isso nos permite usar o selo de orgânico e mostrar para o público que, além de natural e artesanal, nosso pastel é orgânico”, destaca a empreendedora.A certificação aconteceu em abril de 2024, porém, antes que o Pastelito pudesse ser comercializado, a enchente atingiu o Rio Grande do Sul. Isso, segundo Salete, atrasou significativamente a produção. “Tive que reformar toda a minha unidade de produção já certificada”, lamenta.No entanto, ela conseguiu dar a volta por cima. Em agosto, os pastéis finalmente foram colocados em circulação e, segundo a empreendedora, tem sido um sucesso. Vendendo nas quintas e nos sábados, na Feira Ecológica do Centro Administrativo Municipal e na Feira Orgânica do Bom Fim, Salete conta estar muito feliz com seu número de vendas.

LEIA TAMBÉM>

O cardápio do Pastelito é sazonal, já que os insumos são produzidos naturalmente. Porém, alguns sabores são figurinhas carimbadas na banca de Salete, como o pastel de frango com tortéi - o queridinho da clientela -, o pastel de frango desfiado, de tortéi e de torta de maçã. Além disso, Salete conta estar trabalhando em um pastel de brócolis.Os sabores são criados pela própria empreendedora. Salete conta que sua criatividade e experiência auxiliando sua mãe na cozinha a ajudam na confecção de novos produtos. Além disso, ela recebe auxílio da Emater e de nutricionistas associados à Rama.Para Salete, o Pastelito é muito mais que apenas um negócio. Ela conta que, através de seus pastéis, ela pode levar um pouco do seu estilo de vida para outras pessoas.Ajudamos com a saúde e o cuidado do ser humano. Para mim, a ecologia e a certificação orgânica é saúde”, orgulha-se.Os pastéis com frango custam R$ 18,00 e os doces e veganos custam R$ 16,00. Para mais informações, acesse o Instagram ().