Casal de gaúchos comanda café vegano em Lisboa

Vivian e Jonathan Cunha são os nomes por trás do Gal Café, empreendimento localizado em Lisboa, que une uma casa de brunch com um café de especialidade. Além disso, a operação tem um diferencial bem definido: todos os produtos oferecidos por lá são 100% veganos.

Vivian é natural de Porto Alegre e Jonathan de Uruguaiana. Ele mora em Portugal há aproximadamente sete anos e ela se mudou para lá há três pensando realizar seu sonho de morar fora. O casal já havia se relacionado no Brasil, porém, após alguns anos juntos, decidiram seguir caminhos distintos. A paixão foi reatada em 2021, e Vivian se mudou para o país europeu para morar com Jonathan.

Inicialmente, Vivian seguiu trabalhando no Brasil, de maneira remota, e Jonathan trabalhava na cozinha de restaurantes. Essa rotina, segundo eles, funciona perfeitamente. "Dava super certo. Trabalhava do Brasil, com um fuso horário de 4 horas, e ele trabalhava em restaurantes. Então, tínhamos uma vida em que nosso horário de trabalho acontecia à tarde e à noite", lembra Vivian.

Segundo ela, o sonho de abrir um negócio em conjunto era algo que já estava na mente do casal. Com certa frequência, eles participavam de feiras veganas vendendo comida brasileira, mas acreditavam que não era o momento certo para abrir o próprio negócio. Isso mudou com a chegada de sua primeira filha.

"Fiquei oito meses de licença, e, quando decidimos que precisava voltar a trabalhar, teve o problema do horário. Uma creche aqui trabalha no horário comercial. Assim, começamos a pensar sobre o que faríamos e chegamos a conclusão que aquela era a hora de empreender", explica Vivian.

A dupla, então, começou a procurar lugares para abrir o negócio. Por conta da experiência de Jonathan trabalhando na cozinha, e do estilo de vida vegano que o casal leva, a ideia era abrir algo no ramo da gastronomia. Durante a procura, eles se deparam com um ponto já conhecido por eles. "Frequentávamos um café vegano que havia fechado. Quando realmente decidimos que iríamos abrir um negócio, estávamos procurando e encontramos o ponto do antigo café na internet. Entramos em contato e fomos superbem recebidos por continuarmos trabalhando com comida vegana", conta Vivian.

Assim, nasceu o Gal Café. O local funciona tanto como uma cafeteria de especialidade quanto uma casa de brunch. Com um cardápio dividido entre café da manhã e almoço, são oferecidos itens como iogurte com granola caseira, sanduíches e pratos feitos . Além disso, doces como croissant de chocolate e pastel de nata vegano - o queridinho da clientela, segundo Vivian - completam o cardápio. Nas bebidas, produtos como café espresso, cappuccino, latte e iced latte são oferecidos à clientela. Segundo os empreendedores, a experiência do Gal Café tem sido muito positiva. Por ser um empreendimento muito similar ao anterior situado no mesmo ponto, Vivian entende que o negócio herdou grande parte da clientela do antigo café.

Além disso, a localização e a boa relação com a vizinhança são fatores citados pela empreendedora. "O lugar era muito bem frequentado e claro que pensamos nisso, mas também ficava em um bairro que a gente se identifica. É um bairro muito diverso, com muitos imigrantes, estrangeiros e turistas. Isso é muito bacana. Estamos criando uma comunidade com os outros cafés e negócios da região. Já temos até alguns clientes habituais, que vêm todos os dias", orgulha-se Vivian.

O Gal Café fica na rua do Forno do Tijolo, n° 54A, em Lisboa.