Franquia paulista de crepe francês chega a Porto Alegre

Há quem sonhe em empreender, mas não sabe por onde começar. Apostar em uma marca já consolidada no mercado, com estrutura e processos sólidos, pode ser uma ótima alternativa para quem deseja investir em um negócio próprio. Esses foram alguns dos motivos que levaram os amigos Cauê Ávila, Thales Bidarte e Henrique Demari a optar por uma franquia. Os sócios são responsáveis por trazer a Crepefy, franquia paulista de crepe francês, para Porto Alegre.



O grupo já havia empreendido em outros segmentos, mas sempre no ambiente digital, e estava em busca de um novo desafio. "Queríamos um investimento com lugar físico, funcionários, algo sólido e que pudesse ser escalável com o tempo, e a franquia oferece isso", comenta Thales.



Na busca pela rede certa, o trio encontrou a Crepefy, marca que, de acordo com os sócios, oferecia tudo o que eles buscavam em uma franquia. "Já havia um conhecimento em negócios, mas na parte da comida em si, nenhum de nós tinha experiência. Então, chegar num modelo de franquia com uma estrutura boa, vídeos explicativos, com todo o apoio, é muito diferente, a gente já entra forte", considera Thales sobre a aposta. "Se fôssemos abrir por nossa conta, iria demorar muito mais tempo até consolidar a marca", acrescenta Cauê.



A Crepefy surgiu com o objetivo de oferecer para o público brasileiro o clássico crepe francês . Em pouco mais de um ano de negócio, a franquia conta com 81 unidades espalhadas pelo Brasil, dessas, 50 já estão em operação. Os bons números da rede fizeram com que os gaúchos decidissem apostar no quitute, que ainda não é tão difundido no Rio Grande do Sul.



"Nós vimos na Crepefy a possibilidade de poder expandir algo já consolidado, mas novo, que ainda não tivesse aqui em Porto Alegre", acrescenta Cauê.





Mais que estruturar processos, empreender também exige manter-se atualizado. Os sócios contam que, desde o início, têm treinamentos semanais com a marca, que vão desde vídeo-aulas sobre os sistemas da rede até ensinamentos sobre o digital, como divulgar melhor o seu negócio e até aprender a usar o TikTok. A rede também oferece consultas psicológicas para apoio emocional do franqueado.



O investimento na unidade da Capital foi de R$ 120 mil, e a operação está localizada na avenida Venâncio Aires, nº 29, na Cidade Baixa. Com espaço para acomodar cerca de 30 pessoas, a Crepefy está operando em formato de soft opening, variando os horários de atendimento, para compreender o perfil e o comportamento da clientela da região da cidade.

Rede de crepe francês expande no Sul