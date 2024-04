Vendendo 25 mil lanches por mês, xis abre nova unidade no Menino Deus

Operando desde 2020 em Porto Alegre, o Soberano Xis acaba de inaugurar uma nova unidade, desta vez no bairro Menino Deus. A operação na avenida José de Alencar, nº 738, é a quinta da marca, que conta com um ponto físico na avenida Cel. Lucas de Oliveira e outros três pontos de delivery. A nova unidade foi pensada para receber a clientela com conforto e conta com novidades, como o cardápio de sobremesas e o cachorro-quente, antes disponível apenas na tele-entrega.

Gabriel Abreu, 28 anos, é o nome por trás da marca. Antes de empreender, Gabriel trabalhava como entregador de pão de xis, tendo contato com mais de 40 estabelecimentos em Porto Alegre e Região Metropolitana. Foi a partir dessa vivência que decidiu apostar no tradicional lanche gaúcho como negócio. "Vi que alguns clientes até aumentaram a venda na pandemia", conta Gabriel, que percebia um gap no mercado. "Sempre achei o xis melhor que o hambúrguer, e não entendia como as pessoas faziam uma loja bonita de hambúrguer, se preocupavam com os detalhes, com a decoração, e não faziam de xis. Senti um vácuo, uma oportunidade nesse segmento. O xis estava mais nesse conceito de podrão, tinha todo um pessoal que não ia comer um xis porque não tinha um lugar bacana. Acho que isso pode ter sido uma demanda represada", avalia.

O negócio, que começou com investimento de R$ 10 mil, recebeu aporte de mais de R$ 1,1 milhão na nova unidade. Hoje, o Soberano registra venda de cerca de 25 mil lanches por mês em todas as unidades . "Quando abri o Soberano, tinha R$ 10 mil e meu negócio tinha que caber dentro do meu orçamento. Hoje, não sei se conseguiria, porque tenho outra visão de negócio", pondera Gabriel, ressaltando que empreender é muito diferente do que imaginava. "O meu conceito de negócio mudou da água para o vinho. Praticamente tudo foi um desafio. Agora entendo que o cardápio precisa estar em sincronia com a cozinha, em vez de criar vários produtos, selecionar mais", enumera.

Quatro anos depois, a marca chega à quinta unidade. A expansão, explica o empreendedor, vem do desejo de atender diversos pontos da cidade com a mesma qualidade. "Quero atender bem Porto Alegre. É uma cidade muito grande, então ela me obrigada a abrir várias unidades. Hoje, temos cinco unidades e ainda tem lugares que não consigo atender, como extremo da zona sul", compartilha Gabriel, destacando que acredita no potencial do Menino Deus para negócios. "É um dos melhores bairros de Porto Alegre. É uma zona que já foi muito movimentada e está retomando", percebe.

Novidades do cardápio do Soberano

A nova unidade conta com um espaço amplo, que acomoda cerca de 70 pessoas. A ideia é que funcione também como um bar. Para isso, além do chope, uma das novidades do cardápio é a porção Soberano, que inclui batata frita, almofadinha de queijo gouda, filé e calabresa, por R$ 75,00. O xis tudo, batizado de Soberano, também foi agregado ao cardápio da nova operação e leva bacon, frango, coração, calabresa e carne por R$ 48,00. Os lanches tradicionais seguem no cardápio, como o xis de coração acebolado com gorgonzola, por R$ 40,00, xis filé mignon aos quatro queijos, por R$ 48,00, e o xis carne, que sai por R$ 27,00. Outra novidade são os doces. "Não tinha sobremesas no cardápio, e agora temos pudim e churros", conta Gabriel. Ainda, há os milk-shakes nos sabores maracujá, café, morango, Ovomaltine e Nutella.

Para o futuro, o desejo do empreendedor é conseguir expandir mantendo um padrão de qualidade. "Tem esses pontos de Porto Alegre que temos que cobrir, que o pessoal pede muito. O xis é o nosso produto do Rio Grande do Sul. Então, tem espaço para expandir demais. Mas minha preocupação agora é com Porto Alegre, depois a gente vai ver", projeta sobre a chegada em outras cidades.

Endereço de horário de funcionamento do Soberano Xis

A unidade do Menino Deus fica na rua José de Alencar, nº 738, e opera todos os dias, das 11h à meia-noite.