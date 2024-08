Com mais de 2,5 mil opções, franquia de sanduíche de sorvete abre em shopping de Porto Alegre

Jamil Aiquel

21 Agosto 2024

A Toutsie busca unir a essência das pâtisseries francesas com as padarias americanas dos anos 1940

Com oito sedes espalhadas pelo País, a Toutsie, franquia que participou do programa de empreendedorismo Shark Thank Brasil em 2023, é novidade na capital gaúcha. A marca, que começou a operar no shopping Iguatemi, tem como foco os sanduíches de sorvete e busca unir a essência das pâtisseries francesas com as padarias americanas dos anos 1940.Criada no Rio de Janeiro em 2019, a franquia tem como objetivo ser um diferencial em um mercado de sobremesas que, segundo a marca, sofre com a falta de opções. Na Toutsie, o cliente pode personalizar o produto da sua maneira. Para montar o sanduíche, é preciso passar por quatro fases: o cliente escolhe a primeira camada, que pode ser de diversos sabores de brownie ou macaroons. Depois, o recheio e o topping, e, por último, outra camada de brownie ou macaroon para fechar o sanduíche. O preço varia de acordo com os sabores escolhidos, mas, segundo Bruna Cavalheiro, gerente de marketing da Toutsie, a sobremesa custa, em média, R$ 22,00.Essa variedade de opções faz com que, entre as duas camadas, o recheio e os toppings, os clientes tenham mais de 2,5 mil opções para montar o sanduíche. Isso, segundo os empreendedores, é um grande diferencial da marca. “Por ser uma coisa tão diferente, tão inovadora, decidimos abrir aqui no Sul também. É algo que chama a atenção”, afirma Bruna.