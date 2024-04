Cardápio sazonal e internacional é aposta de nova padaria de Porto Alegre

Localizada no bairro Azenha, a Ursa, padaria especializada em pães especiais, confeitaria e doces, abriu as portas no último sábado (13). A ideia do negócio nasceu da paixão do casal Ingrid Cavalli e Alexandre Adolfo pela culinária e pela busca por novos sabores e técnicas. A proposta da operação é oferecer um cardápio sazonal e com inspirações internacionais.



Com experiência na cozinha e formação na área da Comunicação voltada para pesquisa de tendências, Ingrid sempre esteve atenta às novidades da gastronomia, enquanto Alexandre, embora em formação em Administração, especializou-se na panificação, e, hoje, contribui com sua expertise na produção de pães e outros itens. A ideia dos empreendedores é que a Ursa não siga um conceito rígido de cardápio, mas sim uma abordagem mais flexível e experimental. "Queremos oferecer um menu fixo pequeno, mas com opções que mudam de forma sazonal. Nosso objetivo é trazer sabores inusitados e diferentes, inspirados em tendências internacionais e na nossa própria criatividade ”, explica Ingrid.

Embora já trabalhassem com os produtos por encomenda, a necessidade de abrir um ponto físico surgiu pelo grande volume de entregas. O casal relata que, por morarem em um apartamento, era difícil expandir o negócio. “Quando se mora num edifício, não pode estar circulando com mil entregas, é desconfortável para os outros moradores, fora que uma hora começa a misturar onde é tua casa e o teu trabalho”, lembra Ingrid.



A padaria oferece produtos como pães de milho e de abóbora, doces e bolos artesanais. Os sócios destacam a focaccia Garden, uma focaccia decorada com ingredientes frescos que formam pequenos cogumelos, e a toast de manteiga de mel, prato que viralizou nas redes sociais e faz parte do cardápio de uma famosa padaria de Londres. Além disso, a Ursa também oferece opções como a nhá benta caseira, pura ou misturada com brigadeiro cremoso, e a torta Colores, desenvolvida durante a pandemia.



Um dos pilares da Ursa, como contam os sócios, é o compromisso com a qualidade artesanal e a utilização de técnicas tradicionais, como a fermentação natural e longa nos pães. "Queremos resgatar a tradição do pão feito no tempo do pão, com calma e com cuidado. Queremos oferecer produtos mais leves, de fácil digestão e com muito sabor”, salienta Alexandre.



Um dos pilares da Ursa, como contam os sócios, é o compromisso com a qualidade artesanal e a utilização de técnicas tradicionais, como a fermentação natural e longa nos pães. "Queremos resgatar a tradição do pão feito no tempo do pão, com calma e com cuidado. Queremos oferecer produtos mais leves, de fácil digestão e com muito sabor", salienta Alexandre.

Além dos produtos para levar, a ideia do casal é que os clientes possam experimentar o cardápio no local. Seguindo a proposta de um cardápio sazonal, a primeira semana do negócio contará com as focaccias garden no valor de R$ 50,00, toast de manteiga de mel, por R$ 15,00, bolo de chocolate branco com amoras, por R$ 18,00 a fatia, entre outros.

Embora pratos como o bolo com amoras e as focaccias decoradas remetam a um clima mais florestal, o casal garante que o desenvolvimento da marca aconteceu de forma orgânica. "Uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade. O nome Ursa surgiu muito por essa questão de nos vermos como uma família de ursos, sempre unidos. Montando o cardápio que percebemos a coincidência", conta Ingrid.





Os pratos podem ser encomendados com antecedência para garantir a disponibilidade dos produtos desejados, uma vez que o casal trabalha com antecipação para garantir a qualidade dos produtos. As encomendas são recebidas pelo Instagram (@ursapoa) e pelo WhatsApp (51 99676-0380) a partir de segunda-feira, e os sócios alertam que, como a produção é limitada, pode ocorrer de produtos não estarem disponíveis à pronta-entrega.

Endereço e horário de funcionamento da Ursa



A Ursa está localizada na rua Doutor Sebastião Leão, nº 46, no bairro Azenha. Inicialmente, a operação será de quarta a sexta-feira, das 11h às 18h. Aos sábados, das 9h às 14h.