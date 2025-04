Cinco restaurantes para conhecer na Sexta-feira Santa em Porto Alegre e Região Metropolitana

A Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, remonta a uma data significativa para os cristãos, na qual é comum o consumo de peixe no lugar da carne vermelha. Para os empreendedores, é uma oportunidade de criar cardápios especiais para os seus clientes. Confira cinco restaurantes que aderiram ao feriado:

1 - Almoço especial

O Mila y Birra (@milaybirra), restaurante de comida uruguaia, abrirá em horário diferenciado para o almoço de Sexta-feira Santa. No cardápio, um prato especial pensado para celebrar a data, a milanesa, típica do local, contará com pescado .

Horário: a partir das 11h30min até 15h e na noite das 18h até 23h.

a partir das 11h30min até 15h e na noite das 18h até 23h. Local: rua Lopo Gonçalves, n° 108, bairro Cidade Baixa.

Especializado em milanesas, o Mila Y Birra terá a versão com peixe nesta sexta-feira MilayBirra/Instagram/Reprodução/JC

2 - Armazém em Canoas

Especializados em servir peixes frescos e combos, o Armazém do Peixe (@armazemdopeixe_canoas) em Canoas, criou um cardápio exclusivo para a Sexta-feira da Paixão. Os clientes que foram até o local encontrarão filé de peixe por R$45,00, picado de peixes por R$ 80,00, violinha por R$ 45,00 e picado com camarão, para até três pessoas, por R$115,00 .

Horário para a data: das 11h às 14h30min.

Local: Av. Boqueirão, n° 3192, Canoas.

O Armazém do Peixe, em Canoas, tem opções de petiscos para a sexta-feira ArmazémdoPeixe/Instagram/Reprodução/JC

3 - Armazém & Bistrô em POA

O Armazém & Bistrô (@machryoficial) é um restaurante voltado para todas as horas do dia, alomoço, café e jantar, além de programações para happy hour. No feriado, o espaço abrirá todos os dias e contará com cardápio pensado para a Semana Santa e produtos de Páscoa à pronta entrega. Dentre as opções, estão Risoto de Camarão, Tilápia Belle Meunière, Salmão com purê de raízes .

Horário para todos os dias: das 8h30 às 19h,

das 8h30 às 19h, Local: rua Almirante Câmara, n° 300, bairro Tristeza.

Clássico da Zona Sul, o Machry está com cardápio especial para Páscoa Machry/Instagram/Reprodução/JC

4 - Fritos, crus e assados em Gravataí

A Confraria do Peixe (@confrariadopeixeda63), espaço focado em peixes fritos, crus e assados em Gravataí, reservou uma seleção de especialidades para esta Sexta-feira Santa. Nos pratos quentes, o úblico encontrará opções como risoto de camarão e pirão. Porções mistas e iscas fazem parte da opções fritas, além dos acompanhamentos. Os pratos vão até R$ 50,00 .

Horário: 8h30min às 19h.

8h30min às 19h. Local: Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, n° 6343, Centro de Gravataí.

5 - Feriado na Zona Sul

Em Porto Alegre, MoltBe Zona Sul (@moltbezonasul), um restaurante catalão, preparou um cardápio com respeito à tradição do feriado. Os pratos contam com opções variadas de peixes para os clientes, como camarão, salmão e povo .

Horário para a data: das 11h às 18h30min.

das 11h às 18h30min. Local: Floricultura Winge, rua Dr. Mário Totta, n° 963, bairro Tristeza.