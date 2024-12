Lista: 17 novos bares para conhecer em Porto Alegre

 1. Sardiñas Tapas y Vinos

Sardiña Tapas y Vinos tem como foco os petiscos, vinhos naturais e drinks autorais e clássicos inspirados na cultura espanhola. O espaço busca oferecer um ambiente aconchegante que combine arte com gastronomia no coração do Bom Fim. O cardápio foi confeccionad,o com ingredientes muito comuns na Espanha, como frutos do mar, jamón - um tipo de presunto curado produzido no país hispânico -, funghi e afins. O bar está localizado na rua Bento Figueiredo, n° 32, no Bom Fim, e opera de segunda a sábado, das 19h às 23h

O Sardiñas Tapas y Vinos, no Bom Fim, é comandado Júlio Cefis THAYNÁ WEISSBACH/JC

 2. Fermento Bar

Localizado no bairro Rio Branco, o Fermento Bar e Cozinha opera com bufê livre ou a quilo no almoço e, à noite, como bar. O local, que busca unir drinks acessíveis com opções gastronômicas diversas, aposta na variedade como diferencial para conquistar a clientela. No cardápio, há opções para compartilhar, smash burgers, churrasquinhos e pizzas feitas com massa de fermentação natural - tudo com opções veganas e vegetarianas. A operação fica na rua Liberdade, n° 111, e opera de quarta a sábado, das 18h à meia-noite.

o Fermento bar funciona como restaurante de dia e bar à noite TÂNIA MEINERZ/JC

 3. Bar Lider Chopp

Fundado em 1952, o Bar Lider Chopp funcionou na rua Barros Cassal na esquina com a avenida Independência até 2010. Em julho de 2024, a dupla de empreendedores Álvaro Lisot e Luciano Morganti reabriu a operação, que busca manter os mesmos ideais que fizeram do bar original um local tão querido pelos porto-alegrenses. Agora, o negócio está localizado em um casarão na rua Duque de Caxias, n° 688, e opera de segunda-feira a sábado, das 17h à meia-noite.

Álvaro Lisot está à frente da reabertura do Bar Lider Chopp THAYNÁ WEISSBACH/JC

 4. Korvo

Korvo é adepto do conceito de bar secreto, viral nas redes sociais e muito comum em outras grandes capitais ao redor do mundo. O empreendimento busca oferecer drinks de qualidade em um ambiente reservado e confortável para a clientela. Localizado na rua Doutor Sebastião Leão, n° 213, no bairro Cidade Baixa, o bar é acessado por uma porta discreta, reforçando a proposta. A operação é de quarta a sábado, das 19h à meia-noite.

O Korvo é um bar secreto localizado na Cidade Baixa REPRODUÇÃO/ANA ZIMM/JC

 5. Alívio Bar

Alívio Bar nasceu com o objetivo de ser um ambiente aconchegante e convidativo que oferece drinks de qualidade por um preço democrático. Neste ano, o negócio abriu sua terceira operação, localizada na rua General Lima e Silva, n° 1196. Além dos drinks, o local oferece comidas de boteco, como hambúrgueres e pizzas, e porções, como batata frita e dadinho de tapioca. A operação é de quinta a sábado, das 19h à meia-noite.

André, Eduardo e Andrei, proprietários do Alívio Bar. GE TÂNIA MEINERZ/JC

 6. Mato Bar

Os sócios da cervejaria artesanal Primor da Terra resolveram expandir o negócio. Buscando mais contato com o consumidor final, o trio abriu o Mato Bar, operação que oferece lanches veganos, drinks e cerveja. O Mato Bar está localizado na rua Francisco Ferrer, n° 192, no Rio Branco, e funciona de quinta-feira a sábado, das 18h à meia-noite.

Mato Bar / GE EVANDRO OLIVEIRA/JC

 7. Armazém Résistance

Inspirado nos bares de copa de Sevilla, o Armazém Résistance busca oferecer à clientela vinhos em taças, comidas artesanais e uma agenda cultural movimentada. Na parte gastronômica, o destaque vai para as pizzas, feitas de maneira artesanal, e para a tábua de frios, que, segundo os sócios, são perfeitas para harmonizar com os produtos produzidos por eles. O Armazém Résistance fica na rua Múcio Teixeira, nº 188, no Menino Deus. O empreendimento opera de segunda a sexta, das 16h às 21h.

O negócio fica na rua Múcio Teixeira, nº 188, no bairro Menino Deus TÂNIA MEINERZ/JC

 8. Pixels Pub

Localizado na rua José do Patrocínio, nº 607, na Cidade Baixa, o bar tem como objetivo ser um ponto de encontro para os amantes dos videogames. O Pixels Pub oferece uma variedade de consoles, desde os mais retrôs, como Super Nintendo e Master System, até os mais atuais, como PlayStation 4 e Xbox One. Na gastronomia, o bar oferece pizzas artesanais, hambúrgueres e batatas fritas, além de drinks clássicos e autorais. A operação é de terça a quinta-feira, das 17h à meia-noite. Aos sábados, das 17h às 2h, e domingos, das 17h à meia-noite.

Pauline Oliveira é um dos nomes por trás do Pixels Pub, na Cidade Baixa TÂNIA MEINERZ/JC

 9. Barril Dobrado

Barril Dobrado aposta em comida baiana e carta de bebidas que une sabores nordestinos e gaúchos. Com todos os insumos utilizados vindos diretamente do Nordeste, o cardápio vai do acarajé e abarás até o típico pirão de macaxeira baiano. Nas bebidas, o bar conta com sete torneiras de chope divididas entre as cervejarias parceiras. A operação fica no Artsy, espaço multicultural do bairro Cidade Baixa.

Michelle e Raquel estão à frente das cervejarias parceiras do Barril Dobrado SARAH OLIVEIRA/ESPECIAL/JC

 10. Rocksteady

Inspirado na cultura jamaicana, o Rocksteady leva o nome do gênero musical pré-reggae e é um empreendimento do bairro Jardim Botânico. Buscando fomentar, sobretudo, a música negra e latino-americana, o bar fica de portas abertas das 18h30min às 23h, de terça-feira a sábado.

Bolívar e Thiago estão à frente do Rocksteady, no Jardim Botânico EVANDRO OLIVEIRA/JC

 11. Cambucá

Com foco em bebidas artesanais, o Cambucá aposta em cachaças e valorização da cultura brasileira. O negócio pretende ser um ambiente de celebração e preservação da cultura do País em Porto Alegre. O boteco funciona de quinta a sábado, das 17h à meia-noite.

As cachaças são o carro-chefe da casa e são feitas de maneira artesanal EVANDRO OLIVEIRA/JC

 12. Pampulhinha

O clássico restaurante, que abriu em 1971 e fechou as portas em 2023, voltou a operar em novo formato. Em outubro, o Pampulinha reabriu com adega e um wine bar, na avenida Benjamin Constant, nº 1791, no bairro São Geraldo. A operação é de terça a sexta-feira, das 16h às 22h. Aos sábados, das 9h às 15h, e vende vinhos em taças e garrafas, além de tábuas de frios e charcutaria.

As irmãs Kelly e Cristina Pinheiro estão à frente da nova operação MELT FOTOGRAFIA/PAMPULHINHA/DIVULGAÇÃO/JC

 13. Encouraçado Butikin

Uma das mais clássicas casas noturnas de Porto Alegre, o Encouraçado Butikin abriu as portas de sua nova operação em setembro. Com sala de audição e duelo de pianos, a novidade fica por conta do Clube 936, uma área nova, que fica na parte de trás da casa original. A operação funciona de terça a sábado, a partir das 18h, na avenida Independência, n° 936.

Sofia Refinetti é uma das sócias da nova operação do Encouraçado Butikin NATHAN LEMOS/JC

 14. Mukifo

Mukifo é um bar com a ideia de democratizar a região do Rio Branco. O local traz comidas de boteco, chope e cervejas com um preço acessível. O estabelecimento opera na rua Mariante, nº627, e funciona de terça a sábado, a partir das 18h.

O Mukifo abrirá suas portas na próxima terça-feira, dia 24 de setembro TÂNIA MEINERZ/JC

 15. Vai Ter Vinho

Vai Ter Vinho é um bar móvel que marca presença em eventos de rua na Capital, além de realizar eventos corporativos e particulares. O negócio oferece rótulos suaves, secos e espumantes. Atualmente, o empreendimento oferece cerca de 30 opções de rótulos, sendo 90% deles gaúchos.

Os três publicitários Michele Midon, Marieli Pirolla e Vagner Karan estão à frente do Vai Ter Vinho DIVULGAÇÃO / VAI TER VINHO / JC

 16. Columbus

Voltado para os porto-alegrenses na faixa dos 50 anos, o bar Columbus é uma opção para quem gosta de vida noturna. O bar oferece drinks clássicos e autorais com opções sem álcool, cerveja e chope. O Columbus fica na avenida Cristóvão Colombo, nº 582, no bairro Floresta. O estabelecimento opera de quinta-feira a sábado, das 19h à meia-noite.

Cecília Capovilla e Eduardo Etchepare são os nomes a frente do Columbus, novo bar no bairro Floresta TÂNIA MEINERZ/JC

 17. Espaço Nave

Espaço Nave é um empreendimento que combina moda, gastronomia e música. Com um cardápio que destaca os pintxos, sneak de origem basca, e os bocadillos, o local tem programação musical, além do brechó. O Espaço Nave opera na rua Felipe Camarão, nº 681, no bairro Bom Fim. A operação é de segunda-feira a sábados, das 11h às 15h e das 17h às 21h30min.